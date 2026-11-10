رابطة التنس تحذّر من الإرهاق

جدَّدت رابطة لاعبي التنس المحترفين، الإثنين، انتقادها جدول المباريات، مشيرةً إلى انسحاب الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنَّفة الأولى عالميًّا، من البطولة الختامية لموسم السيدات، لأن «جسدها لم يعد قادرًا على تقديم المزيد».

وذكرت ريباكينا، حاملة اللقب، السبت الماضي، أنها ليست جاهزةً بدنيًّا للمشاركة في البطولة، بينما أرجع المنظمون انسحاب اللاعبة إلى إصابتها بمرضٍ فيروسي.

كذلك انسحبت ريباكينا، التي فازت بلقبين في البطولات الأربع الكبرى العام الجاري، من دور الثمانية في بطولة طوكيو، الشهر ‌الماضي، بسبب إصابةٍ ‌في الرقبة.

وقالت رابطة لاعبي التنس المحترفين ‌عبر ⁠وسائل التواصل الاجتماعي عن ⁠ريباكينا: «تُنهي عام 2026 بحصولها على لقبين في البطولات الأربع الكبرى، وأربعةٍ إجمالًا. مع ذلك، ومع تنظيم البطولة الختامية للموسم في نوفمبر، لم يعد جسدها قادرًا على تقديم المزيد، ولا ينبغي للاعبات الوصول إلى أكبر بطولةٍ في العام وهن في حالة إرهاقٍ تامٍّ».

وتواصل الرابطة الضغط من أجل موسمٍ يتيح ‌للاعبات الحفاظ على صحتهن ‌بما يكفي لإنهاء الموسم.

ولم يرد اتحاد اللاعبات المحترفات على ‌الفور على طلب «رويترز» للتعليق.

وذكر الاتحاد في وقتٍ سابقٍ، أن رفاهية اللاعبات تمثِّل أولويةً قصوى، وأنها استمعت إلى آرائهن بشأن جدول البطولات.

وتتردَّد المخاوف بشأن زيادة أعباء المباريات على اللاعبين في المباريات التابعة لاتحاد اللاعبين المحترفين، إذ ‌أوضح الأمريكي تيلور فريتز، الأحد الماضي، أن قصر فترة الراحة بين المواسم يمنح اللاعبين فرصةً ⁠ضئيلةً ⁠للتعافي.

وقال في برنامج «ذا رنينج إنترفيو»: «إنها مجرَّد حياةٍ مستمرةٍ على مدار العام والساعة. لدينا فترة راحةٍ لمدة شهرٍ واحدٍ، وإذا أخذت هذه الفترة إجازةً، فستدخل العام دون أن تكون قد تدرَّبت بالقدر الكافي».

وأضاف: «لا يمكنك في الواقع الحصول على أكثر من أسبوعين للراحة كحدٍّ أقصى، وبعدها يتعيَّن عليك العودة للتدريب، لذا، وعمليًّا، لا نحصل على أي وقتٍ للراحة على الإطلاق. أنت تعيش حرفيًّا متنقِّلًا بحقيبة سفرك».

وأكد اتحاد اللاعبين المحترفين، أن اللاعبين يحتفظون بحرية اختيار بطولاتهم ومبارياتهم، وأنه يعمل على وضع حوافزَ لضمان خوض عددٍ مناسبٍ من المباريات خلال الموسم.