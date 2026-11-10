باينا: تصريحات ألفاريز أزعجت لاعبي أتلتيكو

أوضح الإسباني أليكس باينا،‭ ‬لاعب وسط فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم، أن حديث زميله الأرجنتيني خوليان ​ألفاريز علنًا عن رغبته في مغادرة الفريق لم يلقَ قبولًا لدى زملائه، خلال مقابلةٍ إذاعيةٍ، الإثنين.

وقال باينا لمحطة «كادينا سير»: «يبدو الأمر غريبًا بعض الشيء عندما يُصرِّح زميلٌ في الفريق علنًا بأنه يريد الرحيل. لم يلقَ ذلك ⁠استحسانًا كبيرًا لدينا. أستطيع أن أتفهَّم ‌شعور اللاعب بالتردُّد إذا ‌تقدَّم نادٍ مثل برشلونة، أو ​ريال مدريد بعرضٍ ‌لضمِّه، لكن في النهاية الطريقة التي تصرَّف ‌بها هي التي أزعجتنا في أتلتيكو».

واعتذر ألفاريز لجماهير أتلتيكو، الشهر الماضي، عن تصريحاته، وعلى الرغم من أن الصفارات الشديدة التي كانت تُوجَّه له في ملعب ‌«ميتروبوليتانو» في بداية الموسم قد قلَّت إلا أن الهتافات العدائية من جماهير الفريق ⁠لا ⁠تزال مسموعةً.

وتابع باينا: «كنا سندعمه بغض النظر عما كان سيقرِّر فعله. المهم أنه معنا الآن، وعلينا أن نُظهِر له كل المودة في العالم».

وكشف المهاجم الأرجنتيني علنًا، يونيو الماضي، عن أنه ناقش مستقبله مع النادي، وأن «أفضل شيءٍ للجميع هو الرحيل»، مبينًا أنه حريصٌ على تحقيق حلمه.

وأكد خوان لابورتا، رئيس برشلونة، ‌أغسطس الماضي، أن النادي الكاتالوني مهتمٌّ ​بالتعاقد ‌مع ⁠ألفاريز، ​لكنَّ أتلتيكو ⁠رفض بيعه في أزمةٍ سيطرت على عناوين الأخبار الرياضية في إسبانيا خلال الصيف.