ماذا تعرف عن ندياي بطل السوبر الإفريقي؟

في مدينة ثييس، غرب السنغال، وعلى بُعد 72 كيلومترًا شرق العاصمة داكار، أبصر لامين مامادو ندياي، مدرب فريق الاتحاد الجزائري الأول لكرة القدم، النور، 18 أكتوبر 1956.

يبلغ طوله 1.78 متر، وبدأ مسيرته الكروية لاعبًا في مركزَي الوسط والهجوم مع نادي يو إس ريل السنغالي بين 1976 و1980، ثم انتقل إلى فرنسا حيث لعب مع أورانج من 1980 إلى 1983، وسجل 38 هدفًا في 55 مباراةً قبل أن يتحوَّل إلى كان، ويمثِّله بين 1983 و1985، ثم يلعب لميلوز من 1985 إلى 1993 حيث خاض 239 لقاءً، وأحرز 39 هدفًا.

ومثَّل ندياي منتخب السنغال بين 1982 و1992، وبعد اعتزاله في 1993 اتَّجه إلى التدريب، وحصل على رخصة «يويفا برو»، وبدأ المشوار مع ميلوز الفرنسي حيث أشرف عليه فترةً قصيرةً عام 1998، ثم قاد كوتون سبور جاروا الكاميروني من 2000 إلى 2006، وفاز معه بخمسة ألقابٍ للدوري في 2001 و2003 و2004 و2005 و2006، وكأسين عامَي 2003 و2004.

وعمل لامين مساعدًا لمدرب منتخب السنغال، ثم مدربًا رئيسًا له عام 2008، كما أشرف على فريق المغرب الفاسي 2008ـ2009، ثم مازيمبي الكونغولي من 2010 إلى 2013، وفاز معه بدوري أبطال إفريقيا 2010، والسوبر الإفريقي 2011، وثلاثة ألقابٍ للدوري.

تاليًا، درَّب ندياي فريق دون بوسكو، وليوبار، والهلال السوداني في 2018، وحوريا الغيني 2019ـ2022، وعاد إلى مازيمبي 2023ـ2026 قبل أن يتحوَّل إلى اتحاد العاصمة الجزائري، 20 فبراير 2026، بعقدٍ أولي حتى نهاية الموسم، ثم يُجدَّد حتى 2028.

وفي 8 نوفمبر الجاري، قاد المدرب اتحاد العاصمة إلى الفوز بكأس السوبر الإفريقي بتخطي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي 3ـ1 على أرضه في بريتوريا، ليضيف هذا اللقب إلى كأس الجزائر، وكأس الكونفدرالية اللتين حققهما مع الفريق خلال أشهرٍ قليلةٍ بعد تعيينه.