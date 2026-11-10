قضية احتيال.. التحقيق مع نجوم دوليين حول 225 مليونا

يخضع لاعبون سابقون في منتخبَي اليونان لكرة القدم وكرة السلة للتحقيق في قضية احتيالٍ ضريبي مستمرةٍ بـ 225 مليون دولار، يُشتبه في تورُّط آلاف الشركات فيها، وتسبُّبها في ديونٍ للدولة، تبلغ مئات ملايين اليوروهات، حسبَ بيانٍ نُشر، الثلاثاء.

وتُظهِر ملفات الشرطة، أن بانتليس كافيس، أحد أفراد المنتخب اليوناني لكرة القدم المتوَّج بكأس أوروبا 2004، وبانايوتيس لياديليس، نجم المنتخب اليوناني السابق لكرة السلة، من بين الأشخاص الخاضعين للتحقيق.

وذكرت الشرطة اليونانية، الثلاثاء، أنها ستُصدر مذكراتِ توقيفٍ دوليةً في حق بعض المشتبه بهم الذين يُعتَقد أنهم فروا إلى خارج البلاد. ولم يكن أي من الرياضيين السابقين ضمن الأشخاص الذين صدرت أوامر باحتجازهم.

وقالت كونستانتيا ديموجليدو، المتحدثة باسم الشرطة، للتلفزيون الرسمي «إي آر تي»: «كانت الشركات تُفتح وتُغلق فعليًّا عند النقطة التي تبدأ فيها بتكديس الديون المستحقة للدولة اليونانية».

وأُلقي القبض على نحو 20 شخصًا على خلفية التحقيق، الأسبوع الماضي.

ويُشتبه في أن الشبكة الإجرامية استعانت بمديرين صوريين، كان عديدٌ منهم مرضى بالسرطان، لتمثيل أكثر من 2000 شركةٍ وهميةٍ، انتهى الأمر بعددٍ منها إلى الإفلاس دون دفع الضرائب المستحقة.

ووفقًا لبيانٍ، صدر الأسبوع الماضي، عن الهيئة المستقلة للإيرادات العامة، راكمت «شبكةٌ واسعةٌ من الأشخاص والواجهات والشركات الوهمية أكثر من 225 مليون دولار من الضرائب والاشتراكات الاجتماعية غير المسدَّدة خلال الأعوام الثلاثة الماضية».

وكانت الشبكة على صلةٍ بأكثر من 2000 شركةٍ، منها نوادٍ ليليةٌ في مدينة سالونيكي وشبه جزيرة خالكيذيكي الشمالية، إحدى أبرز الوجهات السياحية في البلاد.