شتاء يناير ساخن.. رونالدو وسالم وفيليش وبيرجوين يقتربون من «الحرة»

يدخل أبرز نجوم دوري روشن السعودي، يناير المقبل، الفترة الحرَّة من عقودهم التي تتيح لأي نادٍ التفاوض معهم، والتوقيع على عقودٍ جديدةٍ تمهيدًا لانتقالهم عقب نهاية ارتباطهم بأنديتهم الحالية، وفق إحصاءات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

ويتصدَّر القائمة أسماءٌ لامعةٌ، تترقَّب مستقبلها، مع إمكانية خوضها تجاربَ جديدةً خلال المرحلة المقبلة، في مقدِّمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، وسالم الدوسري، قائد الهلال، والهولندي ستيفن بيرجوين والبرازيلي ماتيوس جونسالفيس، جناحا الاتحاد والأهلي، والبلجيكي كوين كاستيلس، حارس مرمى القادسية.

ويبرز في النصر، إضافةً إلى رونالدو، الثلاثي الأجنبي البرتغالي جواو فيليش، والإسباني إينيجو مارتينيز، والسنغالي ساديو ماني، إلى جانب نواف بوشل، الظهير الأيمن.

أمَّا في الهلال، فيدخل محمد كنو، وناصر الدوسري، ومحمد الربيعي، حسان تمبكتي ، والسنغالي خاليدو كوليبالي، إلى جانب سالم، الفترة الحرَّة، يناير المقبل، ما يُتيح لهم التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى ناديهم الأصلي.

وعلى الشاطئ الغربي، وتحديدًا في قطبَي جدة، يُعدُّ البرتغالي دانيلو بيريرا «القائد»، والكولومبي ريتشارد ريوس، والهولندي جورجينيو فينالدوم، وصالح الشهري، وأحمد الغامدي، وسعد الموسى، وأسامة المرمش، لاعبو فريق الاتحاد، الأبرز بين هذه الأسماء لاقتراب عقودهم من النهاية، الصيف المقبل. أمَّا في الأهلي، فهناك ريان حامد، وزكريا هوساوي، والأوكراني أرتيم بوندارينكو «المعار مع أفضلية الشراء»، إذ يحقُّ لهم التوقيع لأي نادٍ مطلع يناير المقبل.

في حين يملك القادسية، في الشاطئ الشرقي، ثمانية لاعبين، إلى جانب كاستيلس، شارفت عقودهم الاحترافية على النهاية، هم الإسباني ناتشو فيرنانديز، والألماني يوليان فايجل، والأوروجوياني ناهيتان نانديز، وياسر الشهراني، ومحمد قاسم، وعبد الملك الجابر، وعلي هزازي، وعبد الله آل سالم.

وكانت رابطة دوري روشن السعودي حدَّدت، قبل انطلاق منافسات الموسم، مواعيد فترات التسجيل الصيفية «الماضية» والشتوية «المقبلة». ويُنتظر أن يتم فتح نظام التسجيل 3 يناير، وأن يُغلق 31 من الشهر ذاته.