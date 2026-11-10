السلمي: نتطلع إلى تنظيم مزيد من البطولات العربية

هنَّأ الدكتور رجاء الله السلمي، الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، المنتخب المغربي الأول لكرة القدم الشاطئية بتتويجه بلقب بطولة كأس العرب في نسختها الخامسة، الإثنين، في محافظة بورسعيد المصرية.

وأعرب الأمين العام للاتحاد العربي عن تقديره لما قدَّمه المنتخبان المغربي والموريتاني من أداءٍ متميّزٍ، ومستوى فني رفيعٍ خلال المباراة النهائية، مثنيًا على الروح التنافسية التي عكست المستوى المتطوِّر لكرة القدم العربية، مقدِّمًا شكره وتقديره للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة على حُسن الاستضافة، والجهود الكبيرة التي بُذلت في إنجاح البطولة، مثمِّنًا كذلك جهود جميع اللجان والعاملين، وكل مَن أسهم في تنظيم هذا الحدث الرياضي العربي، وإخراجه بالصورة المناسبة.

واختتم السلمي تصريحه بالتعبير عن تطلُّع مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم إلى تنظيم مزيدٍ من المنافسات والبطولات الناجحة بمشاركة المنتخبات العربية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزِّز حضور كرة القدم العربية، ويرتقي بمستوياتها على مختلف الأصعدة وفق المتابعة المستمرة، والاهتمام الدائم من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي، وأعضاء الاتحاد، وحرصهم على أن تكون بطولات الاتحاد منطلقًا لتنمية وتطوير الكرة العربية.