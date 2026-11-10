في غياب 5.. الأهلي يرسم مخطط «روشن»

يستأنف فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الأربعاء، تدريباته بعد الإجازة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، بالتزامن مع فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري، وسط غياب خمسة لاعبين لالتحاقهم بمنتخبات بلدانهم تأهبًا لخوض الاستحقاقات الدولية المقبلة، في الوقت الذي يستعدُّ فيه الفريق الأهلاوي لاستئناف مباريات دوري روشن السعودي.

وتضمُّ قائمة الغائبين الفرنسي فالنتين أتانجانا، والبرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، والتركي ميريح ديميرال، إلى جانب الثنائي السعودي فراس البريكان وزياد الجهني.

ويلتحق أتانجانا بمنتخب فرنسا تحت 21 عامًا، الذي يستعدُّ لخوض مواجهتين تجريبيتين أمام إيطاليا وإنجلترا، 13 و16 نوفمبر، ضمن برنامجه الإعدادي لبطولة كأس أوروبا تحت 21 عامًا 2027.

في المقابل، يشارك ترينكاو مع المنتخب البرتغالي في مباراتيه أمام الدنمارك وويلز، 14 و17 نوفمبر، ضمن دوري الأمم الأوروبية، فيما يستعدُّ ديميرال مع المنتخب التركي لخوض مواجهتَي بلجيكا وفرنسا، 12 و15 من الشهر ذاته.

أمَّا البريكان والجهني، فالتحقا بمعسكر المنتخب السعودي الأول في الدوحة، العاصمة القطرية، الذي يستمر حتى 17 نوفمبر، ويتخلله خوض مباراتين تجريبيتين أمام كوريا الجنوبية، 13 نوفمبر، وأوزبكستان، 17 من الشهر ذاته، ضمن التحضيرات للاستحقاقات المقبلة.

ويعمل الجهاز الفني للأهلي خلال فترة التوقف على تجهيز بقية عناصر الفريق، ورفع معدلات الجاهزية البدنية والفنية قبل استئناف المنافسات المحلية والقارية.