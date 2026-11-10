الاتفاق.. اختبارات تحدد عودة ديمبيلي

يُجري الفرنسي موسى ديمبيلي، مهاجم فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، الخميس المقبل، اختباراتٍ بدنيةً ولياقيةً للتأكُّد من جاهزيته قبل الانتظام في التدريبات الجماعية، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن الجهاز الطبي في النادي الشرقي سيُحدِّد، وفق نتائج الاختبارات، دخول ديمبيلي في التدريبات، التي تعود الخميس، أو مواصلة التأهيل حتى يتم التأكُّد من تعافيه التام.

ويُعدُّ الفرنسي الأكثر جاهزيةً بين اللاعبين المصابين، فيما يواصل السويدي جوردان لارسون، وزياد الغامدي، وراضي العتيبي، وخالد الغنام برامجهم العلاجية والتأهيلية في مقر النادي خلال فترة التوقف، سعيًا لاستعادة جاهزيتهم، والعودة إلى التدريبات.

من جانبه، يتابع الأسترالي آرثر بوباس، مدرب الفريق، عن بُعد تطورات حالة اللاعبين، بالتنسيق مع الجهاز الطبي للاطلاع على استجابتهم للبرامج المحدَّدة، ومواعيد عودتهم المتوقَّعة.