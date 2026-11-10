برعاية موسم الرياض.. طرح تذاكر السوبر الإسباني في إسطنبول

طُرحت تذاكر كأس السوبر الإسباني 2027، الثلاثاء، حيث تستضيف مدينة إسطنبول التركية البطولة خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير المقبل، برعاية موسم الرياض، ومشاركة أربعةٍ من أبرز الأندية الإسبانية، هي برشلونة، وريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، وريال سوسيداد.

وتأتي رعاية موسم الرياض للبطولة امتدادًا لحضوره في أبرز الأحداث الرياضية الدولية، وتعزيزًا لدوره في دعم الفعاليات الكبرى التي تستقطب اهتمام الجماهير حول العالم، بما يعكس مكانته المتنامية في قطاعَي الرياضة والترفيه.

وتنطلق منافسات البطولة، 2 فبراير، بمواجهةٍ تجمع برشلونة وأتلتيكو مدريد على ملعب مجمع شكري سراج أوغلو الرياضي، فيما يلتقي ريال مدريد وريال سوسيداد في المباراة الثانية للدور نصف النهائي، 3 فبراير، على ملعب بشكتاش. ويُجرى النهائي، 6 فبراير، على ملعب مجمع علي سامي ين الرياضي، عند الـ 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

وتحظى البطولة باهتمامٍ جماهيري واسعٍ في ظل مشاركة أربعةٍ من كبار الأندية الإسبانية فيها، وما تمتلكه من تاريخٍ حافلٍ بالبطولات والإنجازات، إلى جانب حضور مجموعةٍ من أبرز نجوم كرة القدم، ما يعزِّز الترقُّب للمواجهات المنتظرة، وحسم اللقب.

وتواصل رعاية موسم الرياض كأسَ السوبر الإسباني 2027 تعزيز حضوره في المشهد الرياضي العالمي من خلال ارتباطه بالبطولات والأحداث الكبرى التي تحظى بمتابعةٍ جماهيريةٍ وإعلاميةٍ واسعة.