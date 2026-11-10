كوبارسي.. ابن النجارين وعاشق القرية

في ورشة نجارةٍ داخل قريةٍ، يقلُّ عدد سكانها عن 200 نسمة، تعاقب أربعة أجيالٍ من عائلته على تصنيع الخشب منذ عام 1905، وفي بعض البيوت تُتوارث المهنة قبل أن تُتوارث الأسماء، فتعلَّم الفتى من والده كيف يُقاس الخشب قبل أن يُقطع، ثم حمل الدقة نفسها إلى قلب الدفاع، وبعد أعوامٍ وقف أمام لجنةٍ تضم صحافيين من 22 دولةً أوروبيةً، وأجبرهم على اختياره، وهي الجائزة التي ينالها منذ 2003 مهاجمون ولاعبو وسطٍ في الغالب.

باو كوبارسي باريديس، وُلِدَ 22 يناير 2007 في قرية إستانيول، التابعة لبلدية بيسكانو بمقاطعة جيرونا في إقليم كاتالونيا، لأبٍ هو روبرت كوبارسي فيلارو، وأمٍّ هي جلوريا باريديس باراس، وله شقيقةٌ تدعى إيرين.

كان والده يدير الورشة العائلية «فوستيريا كوبارسي»، ولا تضم القرية مدرسةً، ولا فريقَ كرة قدمٍ، لذا بدأ خطواته الأولى في نادي بيسكانو المجاور، فالقرى الصغيرة لا تمنح أبناءَها ملاعبَ، بل تمنحهم الأسباب لعبور الجبال إليها.

انضم الصبي في 2014 إلى فئات جيرونا السنية، وحسبَ موقع سوبيتاس، لعب قبلها في فريق فيلابلاريكس المتواضع، وقال مكتشفه جويل فيلا: إنه لفت نظره في فئة الأشبال، وفق «إي إس بي إن ديبورتيس»، ثم حضر كشافو برشلونة مباراةً له، فعرضوا على والديه الانتقال، فانتقل في 1 يوليو 2018 إلى مدرسة لا ماسيا، وعمره 11 عامًا، وكان قدوته المدافع كارليس بويول، وعاش في سكن اللاعبين، ودرس المرحلة الثانوية. ومَن يغادر قريته صغيرًا، يعلم أن الطريق لا تُقاس بالكيلومترات، بل بمَن تتركه خلفك.

وتدرَّب باو مع الفريق الأول للمرة الأولى أبريل 2023، ووقَّع أول عقدٍ احترافي، 8 يوليو 2023، وظهر للمرة الأولى، 18 يناير 2024، أمام يونيونيستاس دي سالامانكا في كأس الملك قبل أربعة أيامٍ من يوم ميلاده الـ 17، ثم خاض مباراته الأولى في الدوري أساسيًّا أمام ريال بيتيس «فاز فريقه 4ـ2»، ليقول: «كان أفضل أسبوعٍ في حياتي. اللعب لفريق برشلونة الأول أمرٌ مدهشٌ، لأنني كنت دائمًا من مشجعيه، وهذا حلمٌ تحقَّق». وسجل اللاعب أول أهدافه مع النادي 25 فبراير 2025.

وجدَّد باو عقده حتى يونيو 2029 في حضور والديه بمكاتب النادي مع شرط جزائي قدره 500 مليون يورو، وكأنَّه يقول: بعض الأحلام لا تتحقق دفعةً واحدةً، بل تأتي بالتدريج كما يرتفع جدارٌ من الطوب.

وأحرز اللاعب مع برشلونة لقب الدوري الإسباني في 2025 و2026، وشارك في الفوز بكأس السوبر الإسباني، وخاض 48 مباراةً مع الفريق موسم 2025ـ2026، منها 31 في الدوري، وسجل هدفًا واحدًا.

أمَّا مع منتخب بلاده إسبانيا، فلعب باو كل دقيقةٍ في كأس العالم 2026، واستقبلت شباك المنتخب هدفًا واحدًا فقط، وتُوِّج بالبطولة بالفوز 1ـ0 على الأرجنتين، ونال هو جائزة أفضل لاعبٍ شابٍّ في المونديال، ليصبح أول مدافعٍ يحصل عليها، وجاء ترتيبه الـ 12 في تصويت الكرة الذهبية 2026، وهو أعلى ترتيبٍ بين المدافعين.

وخارج الملعب، يُفضِّل كوبارسي حياةً أكثر هدوءًا، شكَّلتها نشأته بقرية إستانيول ذات الكثافة السكانية المحدودة في جيرونا، بينما اكتسب من عائلته التي تعمل في النجارة الانضباط الذي أثَّر فيه بعمقٍ.

ويعيش باو بمنزلٍ في برشلونة مع شقيقته الكبرى إيرين حيث يتعلَّم منها الطهي، ويتفاوض معها حول توزيع المهام المنزلية. يقول: «نعم. علينا تقاسم المهام المنزلية حتى لو كان ذلك مصحوبًا ببعض المشاحنات. علينا أن نساعد بعضنا حيثما أمكننا ذلك، وأن نحاول ألَّا نكون كسالى للغاية».

ولا يحمل جسد كوبارسي أي وشومٍ، ولا ينوي فعل ذلك، كما أنه لا يلعب «البلايستيشن»، وينحِّي هاتفه جانبًا عندما يكون مع العائلة والأصدقاء.

وعلى الرغم من أن العيش بالقرب من ملعب تدريب برشلونة أمرٌ مريحٌ إلا أنه من الصعب إقناع كوبارسي بحياة المدينة نفسها، فهو يستغل أي فرصةٍ للذهاب إلى قريته.

وتتجاوز طموحات كوبارسي كرة القدم، إذ يخطِّط لدراسة إدارة الأعمال. وفي الوقت الجاري، يتدرَّب على اللغة الإنجليزية، ويخصِّص وقتًا للتعلم بين التدريبات والمباريات.

وذكر: «من المهم أيضًا أن تواصل العمل على تطوير نفسك كشخصٍ، كإنسانٍ، لأن الحياة، مع الأسف، لا تقتصر فقط على كرة القدم. يجب أن تخوض تجاربَ أخرى».

والليلة الماضية، أعلنت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية فوز باو بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعبٍ دون 21 عامًا في أوروبا، وهو ثاني مدافعٍ يحصل عليها بعد ماتيس دي ليخت عام 2018، وخامس لاعبٍ من برشلونة بعد ميسي، وبيدري، وجافي، ولامين يامال، وقال في رسالةٍ مصوَّرةٍ: «سعيدٌ جدًّا بفوزي بالفتى الذهبي 2026. فخورٌ جدًّا. لا يمكنني أن أنسى عائلتي وأصدقائي الذين كانوا دائمًا إلى جانبي».