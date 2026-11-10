أبها يستأنف تدريباته بغياب 7 لاعبين

يستأنف فريق أبها الأول لكرة القدم تدريباته، الأربعاء، على ملعب النادي، بقيادة الكرواتي تيو بيريجا، مدرب الفريق، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، عقب تأجيل مباريات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

ويشهد التدريب غياب سبعة لاعبين، أربعة منهم بداعي الإصابة، وثلاثة بسبب ارتباطهم بالمشاركة مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي.

ويغيب البلجيكي ميتشي باتشواي، مهاجم الفريق، بعد تعرضه لتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية خلال مواجهة نيوم ضمن الجولة الـ11، إلى جانب الكاميروني جورج نكودو، الذي يعاني إصابة في الكتف، والفرنسي نبيل فقير، الذي تعرض لإصابة عضلية، خلال مواجهة الفيصلي ضمن الجولة الثامنة، إضافة إلى باسل السيالي، الذي خضع لعملية جراحية في الحوض.

وعلى صعيد اللاعبين الدوليين، يغيب المدافع جوريان غاري، المنضم إلى منتخب كوراساو، والحارس دونفان ليون، الملتحق بمنتخب جويانا الفرنسية، للمشاركة في منافسات دوري أمم الكونكاكاف 2026ـ2027، إلى جانب عمار اليهيبي، الذي انضم إلى معسكر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في المنطقة الشرقية، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

ويسعى الجهاز الفني إلى استغلال فترة التوقف في رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري.