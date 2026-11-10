الشباب يؤجل عودة التدريبات

أجل فريق الشباب الأول لكرة القدم موعد عودته إلى التدريبات يومين، ضمن برنامج تحضيراته خلال فترة التوقف الجارية، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وكان من المقرر أن يستأنف الفريق العاصمي تدريباته، الأربعاء، عقب تمتع اللاعبين بإجازة لمدة يوم، قبل أن يؤجلها إلى الجمعة المقبل، بعد تحديث روزنامة دوري روشن السعودي، التي حددت موعد منافسات الجولة الـ13.

وطبقًا للروزنامة المحدثة، فإن الشباب سيحل ضيفًا على أبها 26 نوفمبر الجاري في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، ضمن الجولة الـ13.

ووضع الجهاز الفني بقيادة الألماني توماس ليتش، مدرب «الليوث»، برنامجًا متكاملًا خلال فترة التوقف المتزامنة مع «أيام فيفا»، يتضمن خوض مباراتين تجريبيتين أمام الخلود 17 من الشهر الجاري، والفيصلي في الـ20 منه.

ويحتل الفريق الشبابي المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، حصدها من أربعة انتصارات وخمسة تعادلات، مقابل ثلاثة هزائم خلال 11 جولة مع امتلاكه مباراة مؤجلة ضد الاتحاد من الجولة التاسعة.