بعد الخسارة السادسة.. إقالة مدرب عبد الحميد

أقال نادي لانس الفرنسي، الثلاثاء، يانيك كاوزاك، مدرب فريقه الأول لكرة القدم، بعد أقل من أسبوع على خسارة مذلة في دوري أبطال أوروبا.

وكانت صحيفة «ليكيب» أشارت إلى أن الفرنسي كاوزاك، الذي عُيّن مدربًا لوصيف بطل الموسم الماضي، في منتصف سبتمبر خلفًا للألماني دينو توبمولر، قد أُبلغ بقرار إقالته.

ودفع كاوزاك ثمن الخسارة القاسية في ملعبه أمام كومو الإيطالي «1ـ9» بدوري الأبطال، قبل أن يسقط محليًا أمام مرسيليا «1ـ2» الأحد.

وقال كاوزاك عقب مواجهة مرسيليا: «نشعر بأننا لسنا على ما يرام. يبدو أن أحداث الأربعاء تركت آثارًا سلبية. لقد حاولنا استعادة توازننا، لكننا نعاني من نواقص كثيرة، ونشعر بفقدان الثقة».

وكان قائد الفريق السابق بين عامي 2019 و2022 ولاعب الوسط السابق انضم إلى الطاقم التدريبي لتوبمولر الصيف الجاري، قبل أن يتم ترفيعه ليبدأ مشواره مدربًا رئيسًا إثر الرحيل المفاجئ للمدرب الألماني بعد أربع مراحل فقط من الدوري الفرنسي.

وخلال تسع مباريات خاضها على رأس القيادة الفنية، حقق كاوزاك ثلاثة انتصارات فقط مقابل ست هزائم في مختلف المسابقات.

وفشل الفريق بقيادته في تحقيق أي نقطة بي دوري الأبطال، إذ تلقى ثلاثة هزائم أمام سبورتينج البرتغالي «0ـ2» وكلوب بروج البلجيكي «0ـ3» إضافة إلى الخسارة أمام كومو، وهي الأكبر في تاريخ الأندية الفرنسية ضمن المسابقة الأوروبية الكبرى.

وصرح جوزف أوجورليان، رئيس النادي، الأحد، لشبكة «ليج 1+»: «أمام جماهيرنا، هنا في بولارت، هذا أمر غير مقبول»، موضحًا أنه طلب كتابة عبارة «لن يتكرر هذا أبدًا» على جدران غرف ملابس الفريق.

ويحتل الفريق، الذي يلعب في صفوفه المدافع الدولي السعودي سعود عبد الحميد، حاليًا المركز الـ 11، بفارق سبع نقاط عن المركز الثالث، الذي يحتله باريس أف سي، وعشر عن سان جيرمان المتصدر.