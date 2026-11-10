كومباني يعود إلى مركز تدريبات البافاري

عاد البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، إلى مركز التدريبات، حتى وإن لم يتعافَ بشكل كامل من وعكة صحية.

وكان المدرب «40 عامًا» تعرض في منتصف أكتوبر لعدوى فيروسية، ثم لوعكة صحية في مركز التدريب نفسه، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى عيادة، حيث أمضى خمسة أيام.

وأوضح المدير الرياضي ماكس إيبرل أن السبب كان التهاب السحايا، مشيرًا لدى خروجه من المستشفى إلى أنه سيغيب لعدة أسابيع.

وأوضح بيان للنادي البافاري، الثلاثاء: «عاد فينسنت كومباني إلى طريق التعافي، ووجد مجددًا في مركز التدريب في زيبينر ستراشه منذ بداية الأسبوع. كما يواصل برنامج إعادة التأهيل من إصابة في الكتف داخل النادي».

وأضاف البيان: «في الفترة الأخيرة، كان كومباني يخضع للمراقبة الطبية، فيما كان آرون دانكس، مساعده، يتولى مهماته».

وتأتي فترة التوقف الدولي الحالية في توقيت مثالي يتيح له استئناف نشاطه تدريجيًا، بحيث يستفيد بايرن ميونيخ من أسبوعين من الراحة قبل استضافة كولن بالدوري، وحلوله ضيفًا على ليل الفرنسي بدوري الأبطال أوروبا يومي 20 و25 نوفمبر الجاري.