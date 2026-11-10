هيل يعزز دفاع «الأسود الثلاثة»

استدعى الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، جيمس هيل، مدافع بورنموث، إلى تشكيلة «الأسود الثلاثة» للمرة الأولى، لخوض مباراتي كرواتيا وإسبانيا في الجولتين الأخيرتين من منافسات المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

ولجأ توخيل إلى هيل «24 عامًا» بعد تأكد غياب قلبي الدفاع مارك جيهي «مانشستر سيتي» وإزري كونساه «أرسنال» عن مواجهة كرواتيا المقررة الخميس على ملعب «ويمبلي» بسبب الإصابة، حيث يحتاج المنتخب إلى تجنب الخسارة بفارق ثمانية أهداف أو أكثر كي يلحقوا بإسبانيا إلى ربع النهائي «فازوا ذهابًا على كرواتيا 7ـ0».

وكان هيل عنصرًا أساسيًا في سلسلة النتائج الإيجابية الأخيرة لبورنموث، حيث ساعده على تحقيق سلسلة من ثمانية انتصارات بجميع المسابقات. وكان التماسك الدفاعي سمة بارزة، إذ حافظ الفريق على نظافة شباكه في ست مباريات تواليًا خلال تلك السلسلة، ولم يستقبل سوى هدفين فقط.

وبعدما كان مغمورًا إلى حد كبير، حقق هيل صعودًا سريعًا الموسم الجاري، وشارك في 15 مباراة مع بورنموث، ما لفت أنظار توخيل. وسبق للاعب تمثيل إنجلترا على مستوى الفئات السنية «تحت 21 و20». وسينافس اللاعب على مكان في قلب الدفاع الإنجليزي مع دان بيرن وجاريل كوانساه وجاراد برانثوايت.