في 15 شهرا.. سعود يترقب مدرب لانس الرابع

يستعد سعود عبد الحميد، ظهير أيمن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، للتعامل مع مدرب جديد هو الرابع منذ انضمامه إلى لانس الفرنسي، بعدما تأكد رحيل يانيك كوزاك عن الدفة الفنية للفريق حسبما أفادت صحيفة «ليكيب» الثلاثاء.

وانضمّ سعود إلى لانس صيف 2025 قادمًا على سبيل الإعارة من روما الإيطالي، وبعد عام واحد فعّل النادي الفرنسي خيار شراء عقده، ليضمن استمرار اللاعب في صفوفه حتى منتصف 2029.

وحين حط عبد الحميد الرحّال في لانس، كان يُشرف عليه المدرب الفرنسي بيير ساج.

وتحت قيادة ساج، لعب الظهير 31 مباراة خلال الموسم الماضي، منها 20 بصفة أساسية، و11 مرة بديلًا، وسجّل 3 أهداف، وصنع 8 أخرى.

وحقق سعود مع مدربه لقب كأس فرنسا عقب التغلب على نيس في المباراة النهائية، 22 مايو الماضي، بنتيجة 3ـ1.

وبعد نهاية الموسم رحل ساج لتدريب كريستال بالاس الإنجليزي، وتولى المدرب الألماني دينو توبمولر المسؤولية خلفًا له.

وبدأ اللاعب فترة توبمولر بالمشاركة أساسيًا في مباراتين، أولاهما أمام باريس سان جيرمان في موقعة كأس الأبطال، التي تجمع الفريقين المتوجين بالدوري والكأس، واستطاع لانس تحقيق اللقب بالفوز 1ـ0 على العملاق العاصمي.

وفي المباراة الثانية أمام أوكسير ضمن بطولة الدوري الفرنسي، سجّل عبد الحميد هدفًا ثم تعرض لإصابة غيّبته عما تبقى من ولاية توبمولر التي دامت 6 لقاءات فقط قبل رحيله مُقالًا.

ومع تسليم المهمة إلى الفرنسي يانيك كوزاك كان عبد الحميد لا يزال في طور التأهيل، وغاب عن أولى مباريات الفريق تحت إشراف المدرب الجديد، وبعدها عاد وجلس احتياطيًا، ثم بدأ المشاركة انطلاقًا من اللقاء الثالث.

وشارك نجم «الأخضر» في 5 مباريات أساسيًا مع المدرب الشاب، ودخل اثنتين بديلًا، ولم يقدم أي مساهمات تهديفية.

وفي حال صحة ما أوردته صحيفة «ليكيب»، فسيغادر كوزاك منصبه بعد 9 مباريات فقط، وسيضطر سعود إلى التأقلم مع مدرب جديد للمرة الرابعة خلال تجربته مع لانس الممتدة منذ 15 شهرًا.