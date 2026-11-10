كروبي.. وجه جديد في فرنسا

استدعى زين الدين زيدان، مدرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، إيلي جونيور كروبي، مهاجم بورنموث الإنجليزي، للمرة الأولى، لمباراتي إيطاليا وتركيا في المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، ليحل محل المصاب ماركوس تورام، نجم إنتر ميلان الإيطالي.

وسجل كروبي «20 عامًا» الذي خاض خمس مباريات مع منتخب تحت 21 عامًا، 13 هدفًا الموسم الماضي في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتقاله من لوريان الفرنسي بالدرجة الثانية.

ولم يلعب كروبي الجولات السبع الأولى بالدوري الممتاز، حيث كان يتعافى من إصابة في القدم، لكنه شارك في المباريات الثلاث الأخيرة، التي فاز فيها فريقه على مانشستر يونايتد «3ـ0»، وليدز يونايتد «2ـ0»، وأبسويتش تاون «2ـ1»، كما شارك بكأس الرابطة أمام أستون فيلا «3ـ0».



وستلعب فرنسا ضد إيطاليا يومي الخميس والأحد أمام إيطاليا وتركيا في ميلانو وبوردو، ويحتاج المنتخب إلى نقطة لضمان بلوغ ربع النهائي.