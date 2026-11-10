الاتحاد.. الغامدي يدخل ثاني مراحل التأهيل

دخل حامد الغامدي، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي، الثلاثاء، بعدما أنهى برنامج التقوية عقب خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وتضمن البرنامج التأهيلي للغامدي الجري حول الملعب.

وأصيب الغامدي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي خلال المواجهة التجريبية أمام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي ضمن المعسكر التحضيري لـ«النمور» في مدينة ماربيا الإسبانية، يوليو الماضي.

إلى ذلك، خاض لاعبو الفريق الاتحادي ثاني حصصهم التدريبية على ملعب النادي الثلاثاء ضمن برنامج الاستعدادات خلال فترة التوقف الجارية تزامنًا مع «أيام فيفا».

ويستأنف الاتحاد مشواره بعد التوقف في 23 نوفمبر الجاري، عندما يستضيف باختاكور الأوزبكي على ملعب الإنماء في جدة ضمن خامس جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، وبعدها بأربعة أيام يستقبل ضيفه نيوم على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية لحساب الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

ويحتل الفريق الجداوي المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 24 نقطة من 11 جولة، مع امتلاكه مباراة مؤجلة ضد الشباب من الجولة التاسعة، أما على الصعيد الآسيوي فإنه يحتل المركز العاشر بـ4 نقاط خلال أربع جولات.