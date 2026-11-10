هيئة المسرح تطلق حملة «نحْييه ونحَييه»

تطلق هيئة المسرح والفنون الأدائية، ابتداءً من الأربعاء، حملة «نحْييه ونحَييه»، التي تنظم في 6 مدن بالسعودية حتى 19 ديسمبر المقبل، انطلاقًا من العاصمة الرياض، وتعقد الحملة في مساحات عامة تتيح للزوار خوض تجربة متكاملة، والتعرّف على أنشطة هيئة المسرح والفنون الأدائية عن قرب.

وطبقًا لحساب هيئة المسرح والفنون الأدائية على منصة «إكس» تبدأ الفعاليات بعروض مسرحية وعروض جوالة للفنون الأدائية التقليدية، إلى جانب عروض الدمى والسيرك الجوال، وتجارب تفاعلية تشمل وجوه وشخصيات، وإيقاع الفن، وعش الدور، ويضم البرنامج عشر فقرات من العروض اليومية، تتنوع فيها الفنون الأدائية التقليدية بحسب الموروث الثقافي لكل مدينة، إذ تُقدَّم عروض السامري في الرياض والقصيم وحائل، بما يعكس خصوصية هذا الفن في كل منطقة، والمجرور في الطائف، والخبيتي والينبعاوي في جدة، ودق الحب والفريسة في الدمام.

وتبدأ الحملة في مجمع يو ووك بالرياض، الأربعاء وحتى السبت المقبل، ثم بيت الثقافة بالدمام من 18 إلى 21 نوفمبر، وحديقة النور في بريدة بمنطقة القصيم من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري، وتنتقل إلى بيت الثقافة بحائل من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل، ثم حديقة الردف بالطائف من 9 إلى 12 الشهر ذاته، وتختتم في جدة آرت بروميناد، وتستقبل المواقع الزوار يوميًا من الـ 05:30 مساءً حتى الـ 11:00 مساءً.