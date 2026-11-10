الروضان ينتزع ذهبية مراكش.. ويحصد بطاقة الاحتراف

تُوّج السعودي عبد الرحمن الروضان، لاعب كمال الأجسام، بالمركز الأول في فئة وزن 90 كيلوجرامًا، ضمن منافسات بطولة «مراكش برو»، التي احتضنتها مدينة مراكش المغربية، الأحد 1 نوفمبر الجاري.

وانتزع الروضان بطاقة الاحتراف «IFBB Pro Card»، المعتمدة من رابطة محترفي كمال الأجسام «IFBB Pro League»، عقب تفوقه في منافسات فئته بالبطولة.

ويمنح هذا الإنجاز اللاعب السعودي فرصة المشاركة في بطولات كمال الأجسام للمحترفين، بعد حصوله على بطاقة الاحتراف، في خطوة جديدة بمسيرته الرياضية.