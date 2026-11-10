«المقاولون» يطير إلى ثمن النهائي

أكمل فريق المقاولون العرب المصري الأول لكرة القدم عقد المتأهلين إلى ثمن نهائي الكأس المحلية، بعدما تغلب على ضيفه المصرية للاتصالات بهدف دون رد الثلاثاء.

وسجل شادي حسين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83، بعدما حول برأسه عرضية متقنة أرسلها الفلسطيني أنس بني عودة إلى داخل الشباك على يسار محمد أشرف حارس مرمى المصرية للاتصالات.

وانضم المقاولون إلى الاتحاد السكندري، والجونة، والبنك الأهلي، وسموحة، والشرقية إنبي، والزمالك، والمصري، والأهلي، وبيراميدز، وسيراميكا كليوباترا، وبتروجت، والقنا،ة وبترول أسيوط، وكهرباء الإسماعيلية، وزد.