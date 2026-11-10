جريبي يكتب التاريخ.. ويتأهل إلى مستر أولمبيا 2027

حقق السعودي أحمد جريبي، لاعب بناء الأجسام المحترف، إنجازًا تاريخيًا بعد أن أصبح أول سعودي يتأهل إلى بطولة «مستر أولمبيا» في فئة الوزن المفتوح للمحترفين، عقب تتويجه بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة «رومانيا مصل فيست برو 2026»، التي اختتمت منافساتها في بوخارست العاصمة الرومانية.

وحجز جريبي بطاقة التأهل المباشرة إلى بطولة «مستر أولمبيا 2027»، التي تعد أبرز المنافسات العالمية في رياضة بناء الأجسام.

وتفوق اللاعب السعودي خلال البطولة، التي احتضنها مركز «فيس» للمؤتمرات خلال يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، على مجموعة من أبرز المحترفين، يتقدمهم التشيكي جوزيف كفيتون، صاحب المركز الثاني، والإسباني بابلو لوبيز، الذي حل ثالثًا.

وجاء تتويج جريبي في ثاني مشاركة له ضمن منافسات فئة الوزن المفتوح للمحترفين، ليحقق إنجازًا غير مسبوق على مستوى رياضة بناء الأجسام السعودية، ويضمن حضوره في النسخة المقبلة من البطولة العالمية.