الحصة الثانية

خاض لاعبو فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ثاني حصصهم التدريبية على ملعب النادي، الثلاثاء ضمن برنامج التحضيرات خلال فترة التوقف الجارية المتزامنة مع «أيام فيفا» (المركز الإعلامي ـ الاتحاد)