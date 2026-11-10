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الحصة الثانية
2026.11.10 | 09:21 pm
خاض لاعبو فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ثاني حصصهم التدريبية على ملعب النادي، الثلاثاء ضمن برنامج التحضيرات خلال فترة التوقف الجارية المتزامنة مع «أيام فيفا» (المركز الإعلامي ـ الاتحاد)
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