من رونالدو الأب إلى جونيور.. حكاية تتكرر في كرة القدم

جاء ‌استدعاء كريستيانو رونالدو جونيور إلى منتخب البرتغال تحت 17 عامًا، بعد أسبوع واحد فقط من إنهاء والده مسيرة دولية استثنائية، في تزامن لافت بين نهاية حقبة وبداية أخرى.

وشق الابن الأكبر لكريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، طريقه عبر فرق الفئات السنية ​في النادي العاصمي، الذي يدافع والده عن ألوانه منذ عام 2023، ما جعل اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا محط مقارنات مبكرة مع أحد أبرز نجوم اللعبة.

ويبلغ طول المهاجم الواعد 1.91 متر، متفوقا بالفعل على والده من الناحية البدنية، كما يبدو أنه ورث عنه غريزة التهديف. ومع ذلك، لا يزال أمامه طريق طويل إذا أراد الاقتراب من الإرث الاستثنائي الذي خلفه رونالدو الأب.

فقد خاض النجم البرتغالي الكبير مباراته الأولى مع المنتخب البرتغالي عام 2003 وهو في الثامنة عشرة من عمره، قبل أن ينهي مسيرته الدولية برصيد 146 هدفًا في 234 مباراة.

وسيأمل رونالدو جونيور في ‌وضع بصمته الخاصة ‌خلال تصفيات بطولة أوروبا تحت 17 عامًا، عندما تواجه البرتغال ​منتخب ‌أندورا، الأربعاء، قبل ​ملاقاة ⁠بلغاريا وصربيا.

وليس رونالدو الابن أول نجل لأحد أساطير اللعبة يسير على خطى والده. فبينما وجد بعض أبناء النجوم صعوبة في التحرر من ثقل المقارنات، نجح آخرون في بناء مسيرات لافتة صنعت لهم أسماء مستقلة.

وتتعدد النماذج التي نجح فيها أبناء أساطير كرة القدم في السير على خطى آبائهم، ومن أبرزها عائلة مالديني، التي جمعت ثلاثة أجيال ارتبطت بنادي ميلان. فقد أمضى باولو مالديني كامل مسيرته مع النادي الإيطالي، وأصبح أحد أهم المدافعين في تاريخ اللعبة، بعدما خاض أكثر من 100 مباراة دولية مع منتخب بلاده، مقتفيًا أثر والده تشيزاري الذي ارتدى أيضًا قميص ميلان، فيما واصل دانييل، نجل باولو ولاعب كالياري الحالي، حمل إرث العائلة، وخاض عدة مباريات مع المنتخب الإيطالي.

ولم يكن حمل اسم الهولندي الأسطوري يوهان كرويف مهمة سهلة بالنسبة لابنه جوردي، فوالده أحد أبرز صناع اللعب في تاريخ كرة القدم، ورغم عدم بلوغه المكانة نفسها، نجح في بناء مسيرة احترافية جديرة بالذكر، شملت اللعب مع برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفي عائلة سيميوني، خاض دييجو أكثر من 100 مباراة دولية مع الأرجنتين، وبرز بصفته لاعب وسط شرس قبل أن يتحول إلى أحد أنجح المدربين مع أتلتيكو مدريد. أما ابنه جوليانو، الذي ينتمي إلى عائلة تضم أيضًا اللاعبين المحترفين جيوفاني وجانلوكا، فقد ورث الروح القتالية ذاتها، ويلعب حاليًا في مركز الجناح مع أتلتيكو مدريد، كما كان ضمن تشكيلة الأرجنتين في كأس العالم 2026.

وامتد إرث النجم الليبيري جورج وياه، الفائز بالكرة الذهبية عام 1995، إلى ابنه تيموثي، المولود في نيويورك، والذي واصل مسيرته في الملاعب الأوروبية، ومثّل المنتخب الأمريكي منذ عام 2018، قبل انتقاله إلى أولمبيك مرسيليا الفرنسي قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

وفي النرويج، تجاوز إرلينج هالاند إنجازات والده ألف ـ إنج، الذي خاض مسيرة جيدة في إنجلترا مع نوتنجهام فورست وليدز يونايتد ومانشستر سيتي، ليصبح ابنه أحد أشهر المهاجمين في العالم. ومنذ انتقاله إلى مانشستر سيتي قادًما من بوروسيا دورتموند الألماني عام 2022، ساهم هالاند في تحقيق لقبين للدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل 121 هدفًا في 142 مباراة.

وسار كاسبر شمايكل على خطى والده بيتر، الذي يصنف بين أعظم حراس المرمى في تاريخ مانشستر يونايتد، بعدما أحرز خمسة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، وأسهم في تتويج الدنمارك ببطولة أوروبا عام 1992. ونجح كاسبر بدوره في حراسة مرمى منتخب بلاده، وبلغ أبرز محطاته مع ليستر سيتي، عندما ساهم في قيادته إلى اللقب التاريخي للدوري الإنجليزي موسم 2015ـ2016.

واستكمل ماركوس تورام مسيرة والده ليليان، أحد أعمدة منتخب فرنسا المتوج بكأس العالم 1998، بعدما تألق مع بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني قبل انتقاله إلى إنتر ميلان الإيطالي، كما شارك مع منتخب بلاده في نسختي كأس العالم 2022 و2026.