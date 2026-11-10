«هويتنا» تختتم أعمالها بمعرض إبداعات الهوية السعودية

اختتمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون أعمال مبادرة «هويتنا» بمعرض فني استعرض مخرجات رحلة إبداعية امتدت ستة أسابيع، هدفت إلى استلهام الهوية السعودية وتجسيد عناصرها الثقافية والتراثية في أعمال تشكيلية برؤى فنية معاصرة، بمشاركة مجموعة من الفنانين والمواهب الفنية.

وشهد افتتاح المعرض حضور الأميرة هيفاء بنت عبد المحسن بن عبد العزيز، مديرة التطوير والشراكات بالجمعية، والأميرة أضواء بنت يزيد، وعبد العزيز السماعيل، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وإبراهيم الحكمي، رئيس مجلس إدارة جمعية جادة الفن، إلى جانب عدد من الفنانين التشكيليين والمهتمين بالشأن الثقافي والفني وأعضاء الجمعية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» تضمن المعرض عرض مجموعة من الأعمال الفنية، التي عكست تنوع الرؤى والأساليب التشكيلية في تناول الهوية السعودية، واستحضار مكوناتها الثقافية والتراثية، وإعادة صياغتها بلغة بصرية معاصرة، بما يعكس ما شهدته المبادرة من تفاعل إبداعي وتطور في التجارب الفنية للمشاركين.

وجاءت المبادرة من خلال برنامج فني وتدريبي بدعم من «مسك»، وبإشراف الدكتور عبد الله الحبي وإبراهيم الخبراني، اللذين أسهما بخبراتهما الفنية في توجيه المشاركين وتطوير ممارساتهم الإبداعية، وصولًا إلى إنتاج أعمال فنية جسّدت حصيلة التجربة ومخرجاتها.

ويأتي تنظيم مبادرة "هويتنا" امتدادًا لجهود الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون وجمعية جادة الفن في دعم وتمكين الفنانين والمواهب الوطنية، وتوفير البيئات الحاضنة للإبداع، وتعزيز حضور الهوية السعودية في الممارسات الفنية المعاصرة، إلى جانب الإسهام في إثراء المشهد الثقافي والفني من خلال البرامج النوعية والمبادرات التي تتيح للفنانين فرص التعلم والتجريب والإنتاج الفني.

واختُتمت المبادرة بالمعرض الفني الذي مثّل مساحة للاحتفاء بأعمال المشاركين وإبراز تجاربهم الفريدة، وتأكيد أهمية الاستثمار في الطاقات الإبداعية السعودية، وربط الموروث الثقافي بمسارات التعبير الفني الحديث.