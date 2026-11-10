في بطولة الفتيات.. النصر يهزم الهلال

حسم فريق النصر تحت 15 عامًا لكرة القدم للفتيات موقعة الديربي أمام الهلال، بعد أن حول تأخره بهدفين إلى انتصار 4ـ3، الثلاثاء، على ملعب الصائغ في الرياض ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة الاتحاد السعودي لللفتيات.

وتقدم الأزرق بهدفين سجلتهما جنى المطيري «21»، وصبا العليان بالخطأ في مرمى فريقها النصر «35»، واحتاج الأصفر إلى 6 دقائق لمعادلة النتيجة بعدما نجحت سعدية حسن في تسجيل هدفين «37 و43»، لكن الهلال تقدم مجددًا بهدف ثالث حمل توقيع الجوهرة الدوسري «56»، قبل أن تعيد ورد القرني المباراة إلى نقطة البداية بعدما أدركت التعادل للنصر «80».

وفيما كانت المواجهة تسير إلى التعادل 3ـ3، تقمصت سعدية حسن دور البطولة بتسجيلها هدفها الشخصي الثالث «هاتريك» والرابع للنصر عند الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بديلًا عن الضائع.

وبهذه النتيجة، سجل النصر انتصاره الثاني تواليًا، رافعًا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد الهلال عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وفي باقي المباريات، فاز المركز الإقليمي في المدينة المنورة على العلا 2ـ0، واكتسح نجمة جدة نظيره المركز الإقليمي في جدة بـ4ـ0، وأمطر وينرز شباك الترجي بـ17ـ0.