ماكتوميناي: صعقوني بالكهرباء قبل المونديال

كشف سكوت ماكتوميناي، لاعب وسط المنتخب الإسكتلندي الأول لكرة القدم، عن أنه خضع لصدمة كهربائية للقلب قبل يومين فقط من خوض المباراة الافتتاحية في كأس العالم أمام هايتي.

وأوضح نجم نابولي الإيطالي «29 عامًا» خلال مؤتمر صحافي في جلاسكو، الثلاثاء، قبل مواجهتي مقدونيا الشمالية وسويسرا بدوري الأمم الأوروبية الأسبوع المقبل: «اضطررت إلى الخضوع لصدمة كهربائية لقلبي قبل يومين من مباراة هايتي».

وكان قد أُعلن أن ماكتوميناي غاب عن التدريبات التي سبقت الفوز على هايتي 1ـ0 في ماساتشوستس بسبب معاناته من مشكلة في المعدة، لكنه شارك في المباريات الثلاث لإسكتلندا التي خرجت من دور المجموعات بعد الخسارة أمام المغرب والبرازيل.

وأضاف: «كنت جاهزًا بنسبة 100 في المئة، لكن عندما تكون مستلقيًا على سرير في المستشفى قبل يومين من المباراة الأولى في كأس العالم وعلى وشك أن تخضع للتخدير، فذلك ليس مثاليا، أليس كذلك؟».

وتابع: «كنت قد استعددت بشكل ممتاز، وحالتي البدنية رائعة، ثم يحدث أمر كهذا فتسأل نفسك: كيف يمكن أن يحدث هذا لي؟».

وأردف: «هذا ليس عذرًا على الإطلاق، لكنه أمر يجب أن تنظر إليه لاحقًا وتقول: حسنًا، إنه جزء من المسيرة».

وعاد ماكتوميناي إلى الملاعب مع نابولي في بداية الموسم، لكن بعد مشاركته في أول مباراتين بالدوري، غاب طوال سبتمبر بعدما خضع لقسطرة قلبية بمدينة مانشستر لعلاج اضطراب طفيف وغير خطير في ضربات القلب.

وأدت العملية لغياب ماكتوميناي عن أول أربع مباريات لإسكتلندا تحت قيادة المدرب الجديد البلجيكي سيباستيان بوكونيولي.

وأوضح: «أنا بخير. أشعر بتحسن كبير جدًا مقارنة بما كنت عليه سابقًا. أعتقد أن هذا كان شيئًا لا بد من القيام به.. من الواضح أن الأمر يبدو أخطر بكثير بالنسبة للناس في وسائل الإعلام وللعائلة والأصدقاء الذين تواصلوا معي بعد أن شاهدوا أخبارًا تتعلق بمشكلة في القلب، لكنه كان إجراءً بسيطًا نسبيًا وسار بشكل ممتاز».