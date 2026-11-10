اتحاد القوى يصعّب معايير التأهل إلى أولمبياد 2028

صعّب الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الثلاثاء، معايير وشروط التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس 2028 بجميع سباقات المضمار، مع تعزيز الاعتماد على التصنيف العالمي.

وأوضح الاتحاد الدولي أن نحو 40 في المئة فقط من الرياضيين سيتأهلون عبر تحقيق المعايير التأهيلية المباشرة، مقابل 60 في المئة من خلال التصنيف العالمي، مقارنة بتوزيع متساو بلغ 50 في المئة لكل منهما في أولمبياد باريس.

ويتضمن نظام التأهل 23 مسابقة للرجال و23 للسيدات، إلى جانب سباقي التتابع المختلط أربعة في 100 متر وأربعة في 400 متر، مع إدراج سباق ‌التتابع المختلط أربعة ‌في 100 متر للمرة الأولى ضمن البرنامج ​الأولمبي ‌في ⁠لوس أنجليس ​2028.

وجاء أكبر ⁠تشديد في مسابقات التحمل، إذ سيتعين على العدائين تحقيق أزمنة أسرع بكثير من تلك المطلوبة للتأهل إلى أولمبياد باريس.

كما خفض معيار التأهل في ماراثون الرجال من ساعتين وثماني دقائق و10 ثوانٍ إلى ساعتين وخمس دقائق، أي أسرع بأكثر من ثلاث دقائق من معيار باريس، فيما تراجع معيار السيدات من ساعتين و26 دقيقة و50 ثانية إلى ساعتين و22 دقيقة و20 ثانية.

وفي ⁠سباق خمسة آلاف متر للرجال، انخفض معيار التأهل ‌من 13 دقيقة وخمس ثوانٍ إلى 12 ‌دقيقة و50 ثانية، بينما تراجع المعيار المقابل للسيدات ​من 14 دقيقة و52 ثانية ‌إلى 14 دقيقة و34 ثانية.

كما أصبحت متطلبات سباقات السرعة أكثر ‌صعوبة، إذ خفض معيار سباق 100 متر للرجال من 10 ثوان إلى 9.93 ثانية، وللسيدات من 11.07 ثانية إلى 10.96 ثانية.

ويواجه متسابقو المسافات المتوسطة بدورهم تحديات أكبر، بعدما تم خفض معيار سباق 1500 متر للرجال من ثلاث دقائق و33.50 ثانية ‌إلى ثلاث دقائق و30 ثانية، وللسيدات من أربع دقائق و2.50 ثانية إلى ثلاث دقائق و57.50 ثانية.