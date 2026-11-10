مصدر رسمي في الرابطة: الأهلي والنصر متفقان

كشف لـ«الرياضية» مصدر رسمي في رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن أن الجدولة الجديدة لمباراة الكلاسيكو بين الأهلي والنصر المؤجلة من الجولة التاسعة، التي تحدد موعدها الجديد في 20 نوفمبر الجاري، جاءت بموافقة ممثلي الناديين، دون إبداء أي اعتراض من مندوبيهما على تنظيم مواجهة الفريقين في الموعد الجديد.

وأوضح المصدر نفسه أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين تتعامل مع مندوبي الأندية في مناقشة الجدولة، ولا يوجد محضر رسمي يُطلب من المدربين التوقيع عليه لاعتماد مواعيد المباريات.

وبيّن أن تقديم مواجهة النصر والأهلي جاء مراعاةً لمشاركتهما في كأس السوبر خلال ديسمبر المقبل، فيما جرت جدولة مباراتي الهلال والرياض، والاتحاد والشباب، في الشهر ذاته، لعدم ارتباط أطرافها بالمشاركة في البطولة.

وأشار المصدر إلى أن الرابطة أخذت في الحسبان ازدحام روزنامة النصر والأهلي بمنافسات الدوري، والسوبر ودوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس الملك، إضافة إلى ارتباط النصر بمواجهة آسيوية مؤجلة أمام الوصل الإماراتي.

وأضاف أن تثبيت المواجهة في موعدها السابق، الموافق 27 رمضان، رُفض بسبب كثافة ارتباطات الفريقين خلال تلك الفترة، مقابل توافر مواعيد مناسبة حاليًا بعد تأجيل كأس آسيا، ما أتاح إعادة توزيع المباريات، وتوفير فواصل راحة تبلغ نحو أربعة أيام لمعظم فرق الدوري.

وأكد المصدر أن مناقشات الجدولة الجديدة انتهت برضا غالبية ممثلي أندية دوري روشن، دون تسجيل اعتراضات عليها.

وكانت الرابطة أصدرت الروزنامة المحدَّثة للموسم الجاري، مساء الإثنين، كاشفةً عن تحديد 20 نوفمبر الجاري موعدًا لمواجهة الكلاسيكو بين فريق الأهلي وضيفه النصر، المؤجّلة من الجولة التاسعة، بينما اختارت 21 ديسمبر المقبل للمواجهتين الأخريين المؤجلتين من الجولة ذاتها، الرياض ضد الهلال، والاتحاد أمام الشباب، في حين يلعب أبها والخلود، في السابع من الشهر ذاته، مباراتهما المؤجلة من الجولة العاشرة.