حرامي عن بُعد

دار حديث بيني وبين أحد المعارف من بلاد الشام، قلت له إن رسالة sms وصلتني من البنك تفيد بخصم مبلغ من حسابي لشرائي من موقع إلكتروني شهير في ألمانيا، ولأنني لم أشترِ شيئًا اتصلت على البنك فأوقفوا البطاقة. قلت للصديق: هل يعقل أن يسرقني حرامي في ألمانيا؟ أليس هذا ثمنًا باهضًا ندفعه للإنترنت والتقنية؟ فقال صديقي الشامي: إيه ما شفت شي، ورح تشوف، انطور لما يزيد الذكاء الاصطناعي ويتطور، والله ليقعدونا ببيوتنا من دون شغل!. ثم أضاف صاحبي: قبل أيام شاهدت سيارة تسير وحدها، اقتربت منها وكانت تلتزم بالقانون بشكل مذهل من ناحية السرعة وأنظمة المرور، اندهشت من عدم وجود بشر بداخلها، لكني بعد ساعة تساءلت عن مصير سائقي التكسي وأوبر عندما يتم اعتماد السيارات التي تسير بلا حاجة للبشر، كم عددهم في العالم؟ ألا يعلمون أنهم ينفقون على عوائلهم؟ ماذا سيفعلون إن لم يجدوا وظائف.. سيسرقون؟. بقي كلام الصديق في ذاكرتي ورحت أكمل التساؤلات، فالسيارة التي تقود نفسها بنفسها أخذت وظيفة السائقين، وبرامج الذكاء الاصطناعي أخذت وظائف المحاسبين والرسامين ومكاتب السفر، ولو أردت عد الوظائف التي حل بديلًا عنها أو التي ينافس عليها الآن فلن ننتهي. يبقى سؤال صديقي: ما الذي سيفعله الناس عندما تأخذ وظائفهم؟ قد لا يبدو هذا السؤال ملحًا الآن، لكنه وفي القريب سيكون من أهم الأسئلة. هل تتذكرون عند بدايات ظهور الروبوتات عندما قالت الشركات المصنِّعة إنها لمساعدة الإنسان في الأعمال المنزلية، ينظف البيت، ويحمل الأحمال، كان هذا الكلام قبل 5 سنوات تقريبًا، لكني شاهدت قبل شهر روبوتات أقوى من الإنسان، تقفز من علو أمتار، وتعمل عدة أعمال منها الوظائف البشرية، بل شاهدت بطولة رياضية مخصصة للروبوتات. أعتقد أن حدودًا يجب أن توضع للشركات التي تصنع روبوتات لتحل بديلًا عن البشر في وظائفهم، فالشركات هدفها هو الربح، بغض النظر عما سيحدث للموظفين وعوائلهم.