افعلها.. يا «بترجي» في الاتحاد

إدارة رضا بترجي الجديدة بنادي الاتحاد، ذكرت أخبار متداولة أنها ستستعين بأصحاب الخبرة الإدارية من أبناء النادي، لقيادة لجان منفصلة داخل منظومة الفريق الكروي.

أيضًا، قيل إنها تبحث عن استقطاب مساعدين جيدين للمدرب الألماني ينز.

في القرار الأول، لو صدقت الأخبار، يُعد استدراكًا ذكيًا منها، لما وقعت فيه الإدارة السابقة، التي راهنت على خبرتها «المهدودة» في بناء جدار إداري صلب للقرارات الصادرة منها، حتى ما هو خارج اختصاصها في التعاقدات أو الاستغناءات وحتى في الاستثمارات، ما أفرز وضعًا كارثيًا للفريق والنادي!

أما في الثاني، إن حدث، فهو استشعار سريع منها، بمحدود الإضافة التي تشكلها الأجهزة الفنية المساعدة للمدرب قليل الخبرة، وهم:

ـ يورن إيريك فولف، المساعد الفني ومحلل التكتيك.

ـ هاري بوفا، المدرب المساعد.

ـ ميكي ماسانا، مساعد مدرب «إسباني».

ـ حسن خليفة، مساعد مدرب «سعودي».

ـ تيمو روزنبر، مدرب الإعداد البدني.

خاصة بعد تراجع النتائج الإيجابية على مستوى المنافسة المحلية أو القارية، مقارنة بانطلاقة الموسم، نتيجة مغامرات فنية مكلفة للفريق، وهي خطوة، إن تمت، تحسب لإدارة البترجي.

وتبقى النقطة المهمة بالنسبة لي أو لكثير من الاتحاديين، هي تكرار إدارة النادي خطأ من سبقها، بإجراء تعديلاتها الجذرية على الأسس القديمة ذاتها من الأسماء الوطنية، متمثلة بالكباتن حسن خليفة، وحمزة إدريس، والإداري مشاري خان! لقد استنفذوا ما عندهم، ومن حق دماء جديدة أن تُحقن في شرايين الفريق مكانها.

هل يعقل أن ناديًا بحجم الاتحاد يقف ما بين 10 إلى 15 عامًا على هذين النجمين السابقين، دون إضافة، وأيضًا دون مساس بمنصبيهما في جسد الفريق مهما تغيرت الإدارات أو المدربين؟