الأخضر.. سعود يشارك والبريكان يواصل الغياب

شارك سعود عبد الحميد، لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في التدريبات الجماعية، الثلاثاء، خلال المعسكر الجاري في الدوحة العاصمة القطرية، فيما واصل زميله فراس البريكان الغياب لليوم الثاني تواليًا إثر تعرضه لنزلة برد.

والتحق عبد الحميد بالتدريبات بعد يوم من وصوله إلى الدوحة بعد فراغه من المشاركة مع فريقه لانس الفرنسي.

واستهل اليوناني جورجيوس دونيس مدرب المنتخب السعودي، الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، أعقبها مران المربعات، ثم تمارين تكتيكية على الضغط العالي، قبل أن تُختتم بمناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب حسبما كشف عنه الحساب الرسمي للمنتخب على منصة «إكس».

ويواصل الأخضر التحضيرات بحصة تدريبية مغلقة عند الساعة 6:30 من مساء الأربعاء على ملعب الإرسال.

ويستمر معسكر المنتخب السعودي في قطر حتى 17 نوفمبر الجاري، ويتضمن خوض مباراتين تجريبيتين على ملعب خليفة بن حمد، الأولى أمام نظيره الكوري الجنوبي في 13 منه، وبعدها بأربعة أيام يواجه نظيره الأوزبكي.