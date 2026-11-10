فيلا يمدد عقد لينديلوف إلى 2028

فعّل نادي أستون فيلا الإنجليزي، الثلاثاء، خيار تمديد عقد السويدي فيكتور لينديلوف مدافع الفريق الأول لكرة القدم حتى 2028.

وصل قائد المنتخب السويدي إلى فيلا في صيف 2025 بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد، ولعب حتى الآن 43 مباراة، منها 10 الموسم الجاري.

وشارك لينديلوف «32 عامًا» بدور محوري في فوز فيلا بلقب الدوري الأوروبي خلال موسمه الأول مع النادي، حيث تألق في الفوز 3-0 على فرايبورج في المباراة النهائية في إسطنبول.

وأعرب لينديلوف في مقابلة مع قناة النادي عن سعادته بالبقاء موسمًا آخر: «استمتع بوقتي هنا.. لقد كان عامًا جيدًا، وبالطبع أنا سعيد للغاية بمساعدة الفريق على الفوز بكأس كبيرة. ولكوني جزءًا من ذلك الحدث وجزءًا من تاريخ النادي».

وتحدث اللاعب عن تأثير المدرب الإسباني أوناي إيمري، ومدى استفادته هو وغيره من زملائه منه: «إنه متطلب للغاية وأعتقد أنه جيد جدًا في استخراج أفضل ما في اللاعبين.. أستمتع بالعمل معه وأشعر أنني أستطيع التعبير عن نفسي على أرض الملعب، وأفهم الطريقة التي يريدني أن ألعب بها».