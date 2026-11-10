قبضة الصفا تتصدر دوري الأولى

حقق فريق الصفا الأول لكرة اليد انتصاره الثاني على التوالي في منافسات دوري الدرجة الأولى، بعدما تغلب على نظيره الروضة 32ـ20 في المواجهة التي جمعتهما الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية.

وفي بقية مواجهات الجولة، كسب الهداية نظيره الثقبة 21-17، وتمكن الترجي من الفوز على أبها 21-19، فيما انتهت مواجهة الجيل والسلام بالتعادل 29-29.

وبهذه النتائج، يتصدر الصفا الترتيب العام برصيد 4 نقاط، يليه الهداية والترجي في المركزين الثاني والثالث برصيد 3 نقاط لكل منهما، فيما يحتل الجيل والسلام المركزين الرابع والخامس برصيد نقطتين لكل فريق، ويأتي الثقبة والروضة في المركزين السادس والسابع برصيد نقطة واحدة لكل منهما، بينما يتذيل أبها الترتيب في المركز الثامن دون نقاط.