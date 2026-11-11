مواجهة السعودية وكوريا تجمع سون بخصومه الثلاثة في الدوحة

تجمع تحضيرات المنتخب الكوري الجنوبي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره السعودي تجريبيًا، الجمعة المقبل، في الدوحة، العاصمة القطرية، بين القائد سون هيونج مين، وثلاثة من زملائه، بعد خلافات بينهم، أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية في بلادهم.

وسلطت تقارير إعلامية كورية جنوبية، الشهر الماضي، الضوء على توتّر العلاقة بين سون هيونج مين، مهاجم لوس أنجليس إف سي الأمريكي، وكيم مين جاي، مدافع بايرن ميونيخ الألماني، وهوانج إن بيوم، لاعب وسط بورتو البرتغالي، وهوانج هي تشان، مهاجم شالكه الألماني، مدّعية استياء الثلاثي من أسلوب زميلهم في قيادة المنتخب، ووصول الخلافات إلى حد التلويح باعتزال اللعب الدولي.

وحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، بدأت ملامح الأزمة في الظهور عقب المواجهة التجريبية أمام أوزبكستان 6 أكتوبر الماضي، عندما تحدثت تقارير إعلامية عن استياء ثلاثة لاعبين، يُعرفون إعلاميًا بـ «مجموعة 96» إشارة إلى عام مولدهم، وهم كيم مين جاي وهوانج إن بيوم وهوانج هي تشان، من أسلوب سون في قيادة المنتخب.

وفي ذلك الوقت، أشارت صحيفة «كوريا هيرالد» الكورية الجنوبية إلى تلويح الثلاثي باعتزال اللعب الدولي، قبل أن ينفي هوانج إن بيوم عزمه الإقدام على هذه الخطوة.

وعلى وقع المنشورات المتداولة، تدخَّل الاتحاد الكوري لكرة القدم، داعيًا إلى وقف الإساءة للاعبين وعدم التعامل مع الشائعات باعتبارها حقائق، وفق تقرير بثّته وكالة «يونهاب» 13 أكتوبر الماضي.

وعلى الرغم من دعوة الاتحاد إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، استمرت وسائل الإعلام الكورية في متابعة الخلاف، مستندة إلى تقارير تحدثت عن توتر العلاقة بين اللاعبين.

واستعدادًا لخوض معسكر الدوحة، الذي تتخلله مباراتان تجريبيتان أمام السعودية وقطر، استدعى الإسباني روبرت مورينو، المدرب المؤقت، سون والثلاثي إلى قائمة تجمع نوفمبر المؤلفة من 26 لاعبًا.

وفي تقرير نشرته الثلاثاء، رصدت شبكة «SBS» الكورية الجنوبية اكتمال وصول اللاعبين الـ 26 واجتماع سون والثلاثي مجددًا بعد نحو شهر من الخلافات.

وكشفت الشبكة عن سفر المدرب مورينو إلى أوروبا، قبل إعلان القائمة، للقاء اثنين من اللاعبين المعنيين بالأزمة، هما كيم مين جاي وهوانج إن بيوم، وبحث معهما سبل إعادة الهدوء إلى صفوف المنتخب.

وفي السياق ذاته، تدخل لي جاي سونج، لاعب وسط المنتخب وماينز الألماني، بصورة ودية لتهدئة الأجواء، والتقى كيم مين جاي وهوانج هي تشان عقب مشاركتهما مع فريقيهما، ونقل إليهما رسائل دعم في مسعى لتقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة.

وبمشاركة سون وزملائه الثلاثة، بدأ المنتخب الكوري تدريباته في الدوحة، الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الصقور تجريبيًا.