الهلال السوداني آخرهم.. أبطال بقرارات نظامية

انضم فريق الهلال السوداني الأول لكرة القدم إلى قائمة أبطال فازوا بلقب الدوري من داخل غرف المكاتب بعد معارك قانونية ونزاعات قضائية.

واسترد الفريق السوداني لقب الدوري الممتاز «النخبة»، الثلاثاء بقرار من لجنة الاستئناف في الاتحاد المحلي بعد سحبه منه سابقًا ومنحه إلى غريمه المريخ.

وتعود تفاصيل القضية حينما كسب الأزرق مواجهة الديربي أمام نده الأحمر بهدف نظيف في المباراة النهائية للبطولة التي جرت في العاشر من يونيو الماضي، ليتوج رسميًا باللقب، لكنه تفاجأ لاحقًا بصدور قرار من لجنة الاستئناف يقضي بسحب اللقب منه ومنحه للمريخ الذي عد فائزًا بنتيجة 2-0 على خلفية احتجاجه على عدم قانونية بعض اللاعبين المجنسين في صفوف الفريق الهلالي.

وأثار القرار حفيظة إدارة الهلال التي سارعت إلى استئناف مستندة في ذلك على وثائق قانونية، وعلى ضوء ذلك أصدرت لجنة الاستئناف قرارًا يقضي بإلغاء سحب النقاط، واعتماد نتيجة المباراة التي كسبها 1-0، ليستعيد اللقب بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تجريده.

شهدت الملاعب الكروية العربية والأفريقية أخيرًا وتاريخيًا حالات شهيرة حُسم فيها لقب الدوري داخل غرف مكاتب اللجان القانونية وليس في الملعب فقط. يُعد نادي الهلال السوداني أحدث وأبرز نموذج لحسم لقب الدوري بعد كسب طلب فحص واستئناف لصالحه، إلى جانب حالات أخرى مماثلة مثل نادي الكويت الكويتي.

ولم يكن الهلال السوداني هو الوحيد الذي ينجح في كسب استئناف يمنحه لقب بطولة، وسبقه عديد من الأندية ومنهم إنتر ميلان الإيطالي والكويت الكويتي.

ففي إيطاليا، أصدرت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد المحلي حكمًا تاريخيًا قضى بسحب لقب موسم 2004- 2005 وإلغائه، في حين قضى القرار القانوني بمنح لقب موسم 2005-2006 لصالح نادي إنتر ميلان الذي كان ثالثًا في الترتيب خلف يوفنتوس وميلان المعاقبين، ليتحول اللقب بقرار المكاتب الإدارية.

وجاء ذلك القرار على خلفية قضية التلاعب الشهيرة في إيطاليا والمعروفة بـ «كالتشيو بولي»، وأسفرت عن تجريد بطل وتتويج آخر بقرار اللجان القانونية.

أما في الكويت، فقد حسم لقب الدوري موسم 2016-2017 بعد صراع قضائي طويل فيما عرف إعلاميًا آنذاك بـ«أزمة النقاط الثلاث».

وتفجرت الأزمة بعدما قدم النادي العربي احتجاجًا على فهد الهاجري لاعب الكويت بحجة الإيقاف، وأيدت لجنة الاستئناف الاحتجاج وأصدرت قرارًا باعتبار العربي فائزًا وسحب النقاط من الكويت، الأمر الذي قرب القادسية من منصة التتويج باللقب.

ولم تصمت إدارة الكويت على قرار سحب النقاط الثلاث، واستأنفته أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت حكمًا نهائيًا ألغى قرار لجنة الانضباط والاستئناف بالاتحاد، وأعاد النقاط الثلاث إلى فريق الكويت ما اسهم بشكل كبير في تتويجه بطلًا للدوري.