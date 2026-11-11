صفوف مصر تكتمل مع ماهر.. وانضمام مساعد جديد

اكتملت صفوف المنتخب المصري الأول لكرة القدم، الثلاثاء، تحت قيادة نجمه الأسبق علي ماهر، الذي تولى تدريبه خلفًا لمواطنه حسام حسن.

وحضر تامر مصطفى، العضو الجديد في الجهاز الفني، بعد ساعات من إعلان اتحاد كرة القدم المصري تعيينه، في خطوة جاءت عقب يوم واحد من استبعاد باسم علي، بسبب عدم استيفائه متطلبات الرخصة التدريبية اللازمة لشغل منصب المدرب المساعد.

وعلى مستوى اللاعبين، وصل جميع المحترفين وعلى رأسهم القائد محمد صلاح، مهاجم طرابزون سبور التركي، وهيثم حسن، جناح سيلتك الإسكتلندي، وحمزة عبد الكريم، مهاجم برشلونة الإسباني، وإبراهيم عادل، جناح نورشيلاند الدنماركي.

كما حضر محمد عبد المنعم، مدافع نيس الفرنسي، على الرغم من إصابته، في انتظار حسم موقفه من إكمال المعسكر.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهتي مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وتتصدر مصر المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متقدمة بفارق الأهداف على أنجولا، فيما تحتل مالاوي المركز الثالث بثلاث نقاط، وتتذيل جنوب السودان الترتيب دون رصيد.