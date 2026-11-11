ليندا تسقط كوكو وتتأهل إلى نصف النهائي

فجّرت التشيكية ليندا نوسكوفا، بطلة ويمبلدون العام الجاري، مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على الأمريكية كوكو جوف 6ـ3 و6ـ3، الأربعاء، وحجزت أولى بطاقات نصف نهائي البطولة الختامية لموسم رابطة اللاعبات المحترفات «دبليو تي إيه» في إنديان ويلز.

وأنعشت الأمريكية الأخرى جيسيكا بيجولا آمالها بتغلبها على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6ـ2 و7ـ5 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

واستفادت نوسكوفا، المصنفة ثامنة، من الأداء المتذبذب لجوف الرابعة على إرسالها وحققت فوزها الثاني في البطولة التي تجمع أفضل ثماني لاعبات خلال الموسم، بعد الأول على كوستيوك 6ـ2 و6ـ4، الإثنين، في الجولة الأولى.

وكسرت نوسكوفا إرسال جوف أربع مرات في طريقها للفوز بالمجموعة الأولى، ثم انتزعت الكسر الحاسم مبكرًا في المجموعة الثانية قبل أن تحسم المباراة بإرسالها الساحق التاسع.

وباتت نوسكوفا التي ستحتفل بذكرى يوم ميلادها الـ22 في نوفمبر الجاري، أصغر لاعبة تبلغ نصف النهائي في أول مشاركة لها بالبطولة الختامية منذ مواطنتها بترا كفيتوفا 2011 عندما كانت تبلغ أيضًا 21 عامًا وسبعة أشهر.

وأصبحت أصغر لاعبة تفوز بأول مباراتين لها في دور المجموعات منذ جوف نفسها 2024، وأول مصنفة ثامنة تحقق هذا الإنجاز منذ الإستونية أنيت كونتافيت 2021.

وأبقت الهزيمة على الصراع بين كوكو جوف، المتوجة بلقب بطولة الولايات المتحدة 2023 ورولان جاروس 2025، وبيجولا على البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى نصف النهائي عن المجموعة الأولى.

وتحتاج كوكو جوف إلى الفوز لضمان التأهل وتصبح أصغر لاعبة تبلغ نصف النهائي للمرة الثالثة في البطولة منذ الروسية ماريا شارابوفا 2006، علمًا أنها فازت في أربع من المواجهات الست السابقة بينهما.

واستعادت بيجولا الخامسة والتي خسرت أمام كوكو جوف 4ـ6 و7ـ6 «7ـ5» و2ـ6 في مباراتها الافتتاحية، الأحد، توازنها وألحقت الخسارة الثانية بكوستيوك العاشرة والتي حلت مكان الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الأولى وحاملة اللقب المنسحبة عشية انطلاق البطولة، عندما تغلبت عليها 6ـ2 و7ـ5 وأخرجتها من المنافسة.

وبدت الأمريكية البالغة 32 عامًا مسيطرة تمامًا على المجموعة الأولى، بعدما كسرت إرسال كوستيوك في الشوطين الأول والسابع وحسمتها 6ـ2.

وبدأت المجموعة الثانية بشكل فوضوي مع أربعة أشواط متتالية شهدت كسر الإرسال، قبل أن تحافظ كوستيوك على إرسالها وتتقدم 3ـ2.

وحصلت الأوكرانية بعد ذلك على فرصة لكسر الإرسال في الشوط التالي، لكنها لم تستغلها، ففرضت بيجولا التعادل 3ـ3.

وحافظت اللاعبتان على إرسالهما في الأشواط الأربعة التالية، قبل أن تحقق بيجولا الكسر الحاسم في الشوط الحادي عشر، واستغلت فرصتها الرابعة للكسر وتقدمت 6ـ5، ثم حافظت على إرسالها وحسمت المباراة بعدما أرسلت كوستيوك ضربة أمامية خارج الملعب.

وارتكبت كوستيوك 17 خطأ مباشرًا مقابل ثلاثة أخطاء فقط للأمريكية في المجموعة الافتتاحية.

ودخلت كوستيوك البطولة في ظروف مختلفة، إذ كانت تعاني إصابة في المعصم الأيمن خلال الجولة الآسيوية، وقالت إن مباراتها الأولى أمام نوسكوفا كانت فقط اليوم الثاني الذي تشعر فيه بأنها «لا تعاني من الألم».

وتحول إرسال الأوكرانية إلى نقطة ضعف واضحة خلال أول مباراتين، بعدما ارتكبت 15 خطأ مزدوجًا، منها تسعة أخطاء في مباراة، الثلاثاء.

وفي الجولة الثالثة الأخيرة، الجمعة، تلعب بيجولا مع نوسكوفا، وجوف مع كوستيوك.