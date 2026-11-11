رابطة الحكام تعتمد لوائحها التنظيمية والمالية

عقد مجلس إدارة الرابطة السعودية للحكام، الثلاثاء، اجتماعه الخامس بمقر الرابطة في الرياض.

وترأس مرعي العواجي، رئيس الرابطة، الاجتماع بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وشهد الاجتماع اعتماد لائحة النظام الأساسي واللائحة المالية بالإجماع، إلى جانب مناقشة خطة تفعيل النظام التقني لدى الاتحادات الرياضية، والتوصية بتطبيقه تجريبيًا على أحد الاتحادات قبل التوسع في تنفيذه.

وأقر المجلس اعتماد المقر الإداري للرابطة، وبحث سبل تعزيز الشراكات والتعاون مع الاتحادات الرياضية، وأوصى الدكتور أيمن الرفاعي، عضو الرابطة، بضرورة توضيح دور الرابطة واختصاصاتها، مع التركيز على الجوانب التثقيفية والتطويرية، والاستفادة من التجارب الناجحة لدى الاتحادات الرياضية في تطوير الحكام والارتقاء بمستوياتهم.

من جانبه، أوصى الدكتور عزيز الشريف، عضو الرابطة، مقدم مقترح الشراكات، بدراسة إعداد نموذج إلكتروني موحد لطلبات الشراكة، وملف تعريفي للرابطة، ومذكرات تفاهم مع الاتحادات الرياضية، إلى جانب النظر في تشكيل لجنة للشراكات والعلاقات المؤسسية، على أن تدرس المقترحات وتعرض على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل.