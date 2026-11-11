فرنسا.. زيدان يفقد تشواميني

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، الأربعاء، غياب أوريليان تشواميني، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، عن مباراتي إيطاليا وتركيا في الجولتين الخامسة والسادسة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، الخميس، في ميلانو، والأحد، في بوردو تواليًا، بسبب إصابة في العضلة.

وقال الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي في بيان له: «يعاني أوريليان تشواميني مجددًا من إصابة في العضلة المقربة اليمنى، كما حدث له الصيف الماضي خلال كأس العالم. وهو يشعر بهذه الآلام منذ وصوله إلى المركز الوطني في كليرفونتين. ونظرًا إلى سجله الطبي، وبعد التشاور قبل دقائق مع أطباء ريال مدريد، قرر الجهاز الطبي للمنتخب، بالاتفاق مع اللاعب، إعادته إلى ناديه. سيقضي الليلة مع المجموعة ثم سيغادر غدًا إلى مدريد. ولن يتم استدعاء بديل له».

ويُعد تشواميني ثالث لاعب ينسحب من صفوف منتخب «الديوك» منذ بداية المعسكر الثاني بقيادة زين الدين زيدان مدربًا للمنتخب، بعد بيار كالولو مدافع يوفنتوس الإيطالي وماركوس تورام مهاجم إنتر ميلان الإيطالي اللذين استبدلا بسايل كومبيدي «فولفسبورج الألماني» وإيلي جونيور كروبي «بورنموث الإنجليزي».

وبغياب تشواميني البالغ من العمر 26 عامًا وخاض 50 مباراة دولية سجل خلالها 3 أهداف، يخسر زيدان أحد أعمدة خط الوسط، في وقت يفتقد فيه أيضًا مانو كونيه الذي عاد للتو إلى المنافسات مع روما الإيطالي، السبت، أمام ساسوولو، بعد ثلاثة أسابيع من إصابة في الفخذ تعرض لها في دوري أبطال أوروبا.

وكان تشواميني عاد حديثًا إلى الملاعب بعدما غاب بسبب إصابة في العضلة خلال مونديال 2026، ولم يكن ضمن قائمة زيدان الأولى في سبتمبر، لكنه استعاد كامل جاهزيته البدنية مع ريال مدريد في الفترة الأخيرة.

وبعد تحقيق ثلاثة انتصارات وتعادل واحد في أربع مباريات، يتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الأولى في دوري الأمم الأوروبية، ويبدو في وضع مريح للغاية لبلوغ الدور ربع النهائي قبل مواجهتيه الأخيرتين في دور المجموعات أمام إيطاليا وتركيا.