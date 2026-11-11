دونيس لـ«الرياضية»: شائعات الأخضر لا تهمني

استنكر اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ما يتردد من أحاديث تحوم حول مصيره التعاقدي مع «الصقور»، وذلك بعد 48 ساعة من انطلاقة المعسكر الخارجي الذي ينظم في الدوحة العاصمة القطرية، ضمن أيام «فيفا» الدولية.

وقال دونيس لـ«الرياضية» في حديث خاص: «لا تهمني الشائعات، التي تطلق بين الفترة والأخرى حول مصيري المهني مع المنتخب السعودي، ما يهمني حاليًا، تطوير الأخضر والتركيز على العمل».

وأضاف: «لدي من الخبرة للتعامل مع ما يدور حول مصيري المهني، وسأقدم أفضل ما لدي من أجل خدمة كرة القدم السعودية».

وكانت تقارير إعلامية كشفت عن أن دونيس لن يقود الأخضر خلال منافسات بطولة كأس أمم آسيا المقرر تنظيمها في ثلاث مدن سعودية، والتي تم إعادة جدولة انطلاقتها من 7 يناير 2027، إلى 23 ديسمبر 2027، بعد ربط الأخضر بأسماء العديد من المدربين.

ولم يرد الاتحاد السعودي لكرة القدم، بقيادة بدر الرزيزاء، حتى هذه اللحظة على ما يدور حول رحيل دونيس، من الجهاز الفني للأخضر، على الرغم من أنه تم تمديد عقده حتى يوليو المقبل.

ومنذ تولي دونيس تدريب المنتخب السعودي، خاض 11 مباراة، نجح في تحقيق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 4 وخسر مواجهتين، وسجل 13 هدفًا، وولجت شباكه 7 أهداف، واستطاع تحقيق لقب بطولة كأس الخليج على حساب الإمارات في النهائي الذي احتضنه ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة في السادس من أكتوبر الماضي.