السعودية تقترب من جائزة أفضل اتحاد آسيوي

يدخل الاتحاد السعودي لكرة القدم، منافسًا على جائزة أفضل اتحاد وطني في الاتحاد الآسيوي «الفئة البلاتينية»، وذلك في الحفل السنوي الذي سينظم على مسرح «أكسرا كينج باور» في بانكوك العاصمة التايلاندية، 19 نوفمبر الجاري.

ويأتي ترشيح الاتحاد السعودي ضمن الجوائز التي يحتفي من خلالها الاتحاد الآسيوي بالإنجازات والجهود المبذولة لتطوير كرة القدم في القارة الآسيوية، لينافس الاتحادين الياباني والأردني.

ويشهد الحفل تكريم الاتحادات الوطنية والإقليمية المتميزة، إلى جانب توزيع جوائز الأفضل للاعبين واللاعبات، والإعلان عن الفائزين بجائزتي أفضل لاعب آسيوي وأفضل لاعبة آسيوية.

وكانت اللجنة الخاصة بالجائزة، أعلنت عن دخول سالم الدوسري قائد فريق الهلال، وفراس البريكان مهاجم الأهلي، إضافة إلى الإيراني علي رضا بيرانفاند حارس مرمى تراكتور للمنافسة على أفضل لاعب في القارة.

يذكر أن فئات جوائز أفضلية آسيا هي: «أفضل لاعب ـ أفضل لاعبة ـ أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة «للرجال» ـ أفضل لاعبة آسيوية محترفة خارج القارة «للسيدات» ـ أفضل لاعب كرة قدم للصالات ـ أفضل مدرب في آسيا «للرجال» ـ أفضل مدربة في آسيا «للسيدات» ـ أفضل لاعب شاب ـ أفضل لاعبة شابة ـ أفضل اتحاد وطني «الفئة البلاتينية» ـ أفضل اتحاد وطني «الفئة الماسية» ـ أفضل اتحاد وطني «الفئة الذهبية» ـ أفضل اتحاد وطني «الفئة الياقوتية» ـ أفضل اتحاد إقليمي ـ جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين «الفئة الذهبية» ـ جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين «الفئة الفضية» ـ جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين «الفئة البرونزية» ـ جائزة التقدير لاستضافة كأس آسيا للسيدات و جائزة ماسة آسيا التي سيُعلن عن الفائز بها خلال الحفل».