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أمطار الرياض

2026.11.11 | 03:22 pm
استمر هطول الأمطار على منطقة الرياض، الأربعاء، في أجواء مطرية عمت معظم أجزاء المنطقة (واس)
أمطار الرياض

أمطار الرياض

أمطار الرياض

أمطار الرياض