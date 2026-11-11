«الآسيوي» يحدد موعد مواجهة النصر والوصل

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأحد، 27 ديسمبر 2026 موعدًا جديدًا لمواجهة فريق النصر الأول لكرة القدم أمام ضيفه الوصل الإماراتي، المقرر تنظيمها على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق الموقع الرسمي للاتحاد القاري، الأربعاء.

وكان الاتحاد الآسيوي أصدر قبل أسبوعين، قرارًا بتأجيل مباراة النصر والوصل، دون إيضاح المسببات القانونية لذلك.

وكانت «الرياضية»، نشرت مطلع نوفمبر الجاري أن شركة نادي النصر تنتظر رد الاتحاد على خطابها الرسمي، الذي طلبت فيه معرفة مسببات تأجيل المباراة، وأرفقت في خطابها جميع المستندات التي تثبت توفير أذونات هبوط الطائرة المقلة للفريق الضيف والموافقات الرسمية اللازمة لاستقباله، إضافة إلى رقم رحلة الطائرة الخاصة الذي أرسله الوصل الإماراتي، قبل أن يغيّر قراره بشأن عدم المغادرة إلى الرياض.

ويحتل النصر المركز السابع لمجموعة «الغرب» برصيد 6 نقاط، بعد خسارته الأولى أمام العين الإماراتي 0ـ4، وفوزه على نيفتشي وباختاكور الأوزبكيين.

ومن المنتظر أن يواجه النصر في الجولة المقبلة نظيره السد القطري لحساب الجولة الخامسة في 24 نوفمبر الجاري.