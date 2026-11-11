القادسية يطلب نقل مواجهة الفيحاء إلى ملعب «أرامكو»

طلبت إدارة نادي القادسية، نقل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم، أمام الفيحاء، التي تلعب لحساب الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي في 27 نوفمبر الجاري، إلى ملعب أرامكو الجديد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن إدارة النادي الشرقي، تسعى إلى تسجيل أول مباراة رسمية على معقله الجديد، بعد اكتمال جاهزيته، لتكون أقرب مواجهة ضد الفيحاء، التي سبق أن حددت رابطة دوري المحترفين ملعب الاتفاق مسرحًا لها.

وبحسب المصدر ذاته، اعتمد الاجتماع التنظيمي لإدارة ملعب أرامكو، تشغيل المنشأة الجديدة بعد أن دخلت مراحلها النهائية، على أن يبدأ بالتدريج، حتى يصل كامل طاقته الاستيعابية المقدر بـ47 ألف متفرج على دفعات.

وكانت «الرياضية» كشفت وفق مصادر خاصة، الثلاثاء، عن أن ملعب أرامكو سيحتضن أولى المواجهات الرسمية على أرضيته، الإثنين 23 نوفمبر الجاري، حينما يستضيف فريق القادسية تحت 21 عامًا لكرة القدم نظيره الهلال ضمن الجولة الـ 11 من دوري جوِّي.

ونشرت «الرياضية» وفق مصادر أخرى، الإثنين، أن حزمة الاختبارات الفنية النهائية على أرضية الملعب تنطلق، الثلاثاء، عبر مناورةٍ كرويةٍ، يخوضها فريق القادسية للسيدات، لتنتقل التجارب التشغيلية بعدها إلى فريق القادسية المشارك في دوري جوِّي، إذ سيُجري حصةً تدريبيةً على العشب الجديد قبل مباراة الهلال.

ويُمثِّل الملعب الجديد نقلةً نوعيةً في البنية التحتية الرياضية بالمنطقة الشرقية. ولن يقتصر دور المنشأة الحديثة على كونها مقرًّا رئيسًا لنادي القادسية فقط، بل تأتي أيضًا بوصفها إحدى الركائز الأساسية في ملفات استضافة السعودية الأحداث الكروية الكبرى، على رأسها كأس آسيا 2027، ونهائيات كأس العالم 2034.