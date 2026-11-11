الاتفاق.. الشكوك تحاصر الغنام

تحيط الشكوك بموعد عودة خالد الغنام، جناح فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، إلى التدريبات الجماعية التي تعود، الأربعاء، بعد الإجازة التي منحت للاعبين، تزامنًا مع فترة التوقف الجارية حاليًا لمشاركة المنتخب السعودي ضمن أيام «فيفا» الدولية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن الغنام سيخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة المقبلة، على أن يجري الجهاز الطبي في النادي بعد نتائج الأشعة التي خضع لها على موضع إصابته، تقييمًا لحالته الصحية قبل الدخول في التدريبات الجماعية.

وتعرض الغنام لإصابة قوية في الكتف خلال مواجهة فريقه أمام التعاون 31 أكتوبر الماضي، إذ بينت المؤشرات الأولية الطبية صعوبة بالغة في لحاقه بمواجهة الهلال المجدولة في 28 نوفمبر الجاري، لحاجته إلى وقت أطول للتعافي والعودة للركض من جديد.

ومن المقرر أن يعود اللاعبون الأجانب المنضمون إلى منتخباتهم الوطنية للانتظام في التدريبات 17 نوفمبر الجاري، تمهيدًا للدخول في التحضيرات الفنية للمرحلة المقبلة من المسابقات المحلية.

ويحتل الاتفاق المرتبة السابعة في ترتيب دوري «روشن» برصيد 19 نقطة، مبتعدًا بفارق 11 نقطة كاملة عن المتصدر الهلال.