بعد 7 أعوام من وصف صديقه القديم لويس إنريكي له بعدم الولاء، يجلس روبرت مورينو اليوم على مقعد مدرب منتخب كوريا الجنوبية المؤقت، وفي كرة القدم تعود الأسماء القديمة إلى الواجهة بنفس الطريقة التي تعود بها الأمواج إلى الشاطئ، بعد أن تجرّب كل المرافئ الأخرى.

أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي مطلع سبتمبر الماضي تعيين الإسباني مدربًا مؤقتًا للمنتخب الأول لكرة القدم حتى 27 نوفمبر لقيادته في 6 مباريات دولية، بعد استقالة هونج ميونج بو في أواخر يونيو إثر الخروج من الدور الأول في كأس العالم، ليصبح مورينو أول مدرب إسباني يتولى المنتخب، وكان الاتحاد قد اختار تجنب تعيين مدرب دائم قبل مباريات سبتمبر وأكتوبر.

وُلد روبرت مورينو جونزاليس في 19 سبتمبر 1977 في مدينة لوسبيتاليت دي يوبريجات القريبة من برشلونة بإقليم كاتالونيا، ولم تكن له مسيرة لعب، وبدأ التدريب في فرق صغيرة منها بي بي كولبلانك وماريانو بوبليت وكاستيلديفيلس ودام، ثم انضم إلى لويس إنريكي في الفريق الرديف لبرشلونة، وعمل مساعدًا له في روما وسيلتا فيجو وبرشلونة ثم منتخب إسبانيا 2018، فمن يرافق صديقه في كل محطة يحسب أن الطريق ستبقى مشتركة إلى النهاية.

وفي مارس 2019 غادر إنريكي معسكر المنتخب بسبب مرض ابنته شانا وتولى مورينو القيادة مؤقتًا، ثم استقال إنريكي في 19 يونيو وعُيّن مساعده مدربًا حتى نهاية يورو 2020، وقاد إسبانيا في 9 مباريات دون هزيمة بواقع 7 انتصارات وتعادلين وتأهل بها إلى النهائيات متصدرًا مجموعته.

اجتمع الصديقان في 12 سبتمبر في منزل إنريكي بحسب تصريحاته، وقال إنريكي إن مورينو أبلغه رغبته في قيادة المنتخب في يورو 2020 ثم يعود مساعدًا له بعدها، ثم عاد إنريكي إلى منصبه في 19 نوفمبر بعد فوز إسبانيا 5ـ0 على رومانيا، وغادر مورينو الملعب باكيًا دون تصريحات، وقال إنريكي في مؤتمر صحافي: «أفهم أنه طموح وأن حلمه أن يكون مدربًا، لكنه بالنسبة لي عدم ولاء، ولن أفعله، وهو عيب كبير»، وردّ مورينو حين سُئل عن العلاقة: «لا أعلم، اسألوه»، وبعض الصداقات تنتهي بجملة واحدة وتبقى آثارها.

انتقل مورينو في 28 ديسمبر 2019 إلى موناكو الفرنسي وقاده في 13 مباراة بواقع 5 انتصارات و3 تعادلات و5 هزائم، وأُقيل في 18 يوليو 2020 بعد إنهاء الموسم في المركز التاسع، ثم تولى غرناطة الإسباني في 18 يونيو 2021 وأُقيل في 6 مارس 2022 بعد 6 هزائم في آخر 7 مباريات، ثم سوتشي الروسي في 15 ديسمبر 2023، وهبط الفريق في مايو 2024 وصعد في 31 مايو 2025 بالفوز 4ـ3 في مجموع مباراتي الملحق على باري نيجني نوفجورود، وغادره في 2 سبتمبر 2025 بالتراضي بعد أن حصد نقطة واحدة في أول 7 مباريات في الدوري الممتاز.

وتناقلت صحف روسية بعد رحيله مزاعم بأن مدير سوتشي السابق أندري أورلوف أرجع جزءًا من الرحيل إلى اعتماد مورينو على أداة الذكاء الاصطناعي «شات جي بي تي»، وكتب مورينو في رسالة مفتوحة إلى صحيفة «ماركا»: «لم أستخدم قط «شات جي بي تي» ولا أي ذكاء اصطناعي لتحضير المباريات أو تحديد التشكيلات أو اختيار اللاعبين، هذا غير صحيح إطلاقًا».

وفي 3 نوفمبر 2026 أعلن الاتحاد الآسيوي تأجيل كأس آسيا 2027، وهو ما منح الاتحاد الكوري متسعًا من الوقت لاختيار مدرب دائم، ويقضي مورينو آخر مباراتين من عقده في نافذة نوفمبر، ولم يتضح بعد إن كان سيبقى، فالمقاعد المؤقتة تشبه محطات القطار، لا يعرف راكبها أبدًا متى يُنادى عليه.