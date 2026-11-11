وفاة كيتش بعد صراع طويل مع المرض

توفي ‌الممثل الأمريكي ستيسي كيتش، الذي جسّد شخصيات صارمة مثل المحقق مايك هامر، والروائي الأمريكي الأسطوري إرنست هيمينجواي، الثلاثاء، عن عمر ناهز 85 عامًا.

وقالت زوجته مالجوشيا توماسي، وهي ممثلة بولندية، لمجلة فاريتي المتخصصة في أخبار هوليوود «إن كيتش توفي في بولندا بعد صراع طويل وصعب مع مرض قلبي خطير وقصور في القلب».

وأضافت توماسي : «لم يكن ‌ستيسي فقط ‌ممثلًا أسطوريًا، يحظى بإعجاب وحب الجماهير ‌في ⁠أنحاء العالم، بل ⁠كان أيضًا زوجي الحبيب، ورفيقي، وقلب عائلتنا».

جسد كيتش عشرات الشخصيات الرئيسة والشخصيات المميزة الداعمة في التلفزيون والسينما، في أدوار مثل باراباس في المسلسل التلفزيوني القصير «يسوع الناصري» «جيزيس أوف نازاريث»، وريتشارد نيكسون بمسرحية «فروست/نيكسون».

كما كانت له ⁠مسيرة مسرحية حافلة، إذ لعب ‌غالبًا أدوارًا رئيسة في أعمال ‌شكسبير مثل الملك لير وهاملت.

وكان أبرز أدوار ‌كيتش هو دور مايك هامر، المحقق ‌قوي الشخصية الذي يضع قبعة ويرتدي معطفًا طويلًا، الذي جسده في حلقات تلفزيونية وأفلام مقتبسة من أعمال كاتب قصص التشويق ميكي سبيلاين.

توقفت ‌سلسلة هامر الأولى عندما دخل كيتش السجن لمدة ستة أشهر في ⁠إنجلترا ⁠ 1985 بعد العثور على أكثر من 30 جرامًا من الكوكايين في حوزته بمطار هيثرو بلندن. وذكر في سيرته الذاتية الصادرة 2013 أنه كان مدمنًا، وفي 2013 قال كيتش لشبكة فوكس نيوز إن القبض عليه «أنقذ حياتي، في الواقع».

كان لكيتش تاريخ مع هيمينجواي، الكاتب والمغامر المعقد الحائز على جائزة نوبل. وأدى تجسيده لشخصية الكاتب في مسلسل هيمينجواي التلفزيوني القصير 1988 لفوزه بجائزة جولدن جلوب وترشيحًا لجائزة إيمي.