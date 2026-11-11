ماهر: صلاح رائع.. ونملك أفضل النجوم العالميين

أكد علي ‌ماهر، مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم الجديد، الأربعاء، أنه يقدر الإنجازات التي تحققت تحت قيادة سلفه حسام حسن، كما أشاد بقائد المنتخب محمد صلاح، معربًا عن امتنانه للثقة التي ​منحها له مسؤولو الكرة المصرية.

وقال ماهر صاحب الـ52 عامًا خلال مؤتمر تقديمه إلى وسائل الإعلام: «كل التقدير لحسام حسن وإبراهيم حسن والجهاز الفني السابق. جئنا لاستكمال ما بدؤوه، وبصراحة، محمد صلاح أفضل حاجة حصلت في مصر وجميع لاعبي مصر مؤثرون».

ويتولى ماهر قيادة ‌المنتخب بعد فترة ‌ناجحة مع سيراميكا كليوباترا، إلى جانب تجارب تدريبية سابقة مع أندية ​سموحة ‌وإنبي والمصري ⁠ومودرن ​سبورت.

وتلتقي مصر ⁠مع مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

وعن ذلك قال ماهر: «المشكلة تكمن في ضيق الوقت، لدينا أفكار كثيرة نرغب في تطبيقها، كما نمتلك أفضل اللاعبين في إفريقيا والعالم، الفارق بين العمل مع الأندية والمنتخبات أن العمل في الأندية يكون يوميًا، بينما تتسم المنتخبات بكثرة التفاصيل وضيق فترات التجمع».