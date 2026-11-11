قبل علي ماهر.. ماذا يفعل مدرب الفراعنة في مباراته الأولى؟

يخوض علي ماهر، مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم الجديد، تحديًا جديدًا في مسيرته التدريبية، إذ يقود «الفراعنة» رسميًا أمام منتخب مالاوي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وتولى ماهر مهمة تدريب المنتخب المصري رسميًا بعد رحيل المدرب السابق حسام حسن، ليخوض «الفراعنة» مهمة جديدة تحت قيادة مدرب مصري جديد.

ويملك الفريق المصري نتائج جيدة في المباراة الأولى له مع كل مدرب جديد خلال الأعوام الماضية، إذ حقق الفراعنة الانتصار في اللقاء الأول مع أكثر من مدرب، باستثناء تجربة قديمة منذ نحو 15 عامًا مع الأمريكي بوب برادلي.

وتولى حسام حسن، مدرب المنتخب المصري السابق، تدريب «الفراعنة» بشكل رسمي 2024، ليخوض مباراته الأولى ضد منتخب نيوزيلندا تجريبيًا، ضمن منافسات كأس العاصمة الإدارية لكرة القدم في مصر.

وقاد حسام حسن المنتخب المصري حينها للفوز على منتخب نيوزيلندا بهدف دون رد، ليحقق انتصاره الأول مع «الفراعنة» في المباراة الأولى له مدربًا للمنتخب الأول.

أما المدرب البرتغالي روي فيتوريا فقاد المنتخب المصري خلال الفترة من 2022 وحتى 2024، ليفوز أيضًا في مباراته الأولى مدربًا.

وفازت مصر تحت قيادة فيتوريا على النيجر بنتيجة 3ـ0، سبتمبر 2022، في مباراة تجريبية، ليحقق «الفراعنة» الفوز تحت قيادة المدرب البرتغالي في المواجهة الأولى له.

وبالمثل فعل المدرب المصري إيهاب جلال الذي أدار 3 مباريات فقط لمنتخب مصر، حقق خلالها فوزًا واحدًا وهزيمتين.

وفاز المنتخب المصري في المباراة الأولى لإيهاب جلال على خصمه منتخب غينيا بنتيجة 1ـ0، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، قبل أن يخسر الفريق أمام إثيوبيا بنتيجة 0ـ2 ضمن التصفيات ذاتها، ويخسر بنتيجة 1ـ4 أمام كوريا الجنوبية تجريبيًا، لتتم إقالة المدرب من منصبه سريعًا.

واستمر المنتخب المصري في تحقيق الفوز خلال اللقاء الأول لمدربه الجديد كارلوس كيروش، حين تولى المهمة رسميًا 2021، إذ فاز «الفراعنة» على منتخب ليبيريا بنتيجة 2ـ0 تجريبيًا، ليحقق كيروش فوزه الأول خلال مباراته الافتتاحية مع منتخب مصر مدربًا.

وخلال 2019، تولى حسام البدري تدريب المنتخب المصري الأول، ليقود الفريق في مباراته الأولى أمام منتخب بوتسوانا تجريبيًا، ويحقق «الفراعنة» الفوز أيضًا بنتيجة 1ـ0، على ملعب القاهرة الدولي. كما فاز المكسيكي أجيري بنتيجة 6ـ0 في مباراته الأولى مع المنتخب المصري أمام النيجر، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، وهو ما فعله الأرجنتيني هيكتور كوبر أيضًا، والذي قاد المنتخب المصري 2015، ليحقق فوزه الأول في مباراته الأولى أمام غينيا الاستوائية بنتيجة 2ـ0 وديًا، كما فاز شوقي غريب في مباراته الأولى مدربًا للمنتخب المصري، حين قاد «الفراعنة» للفوز على البوسنة بهدفين تجريبيًا 2014.

يذكر أن الأمريكي بوب برادلي، مدرب مصر الأسبق، كان آخر مدرب يخسر في مباراته الافتتاحية مع «الفراعنة»، حين تولى مهمة تدريب الفريق رسميًا 2011، حيث خسر المنتخب المصري أمام منتخب البرازيل تجريبيًا بنتيجة 0ـ2.